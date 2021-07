Asl: "I minorenni devono essere accompagnati ai centri vaccinali da entrambi i genitori"

Altri articoli in Garfagnana

mercoledì, 28 luglio 2021, 15:40

Ad illustrare i contenuti della proposta sono stati il consigliere regionale Mario Puppa, ex sindaco di Careggine in Garfagnana ed il capogruppo Vincenzo Ceccarelli

mercoledì, 28 luglio 2021, 14:42

L'esponente di 'Cambiamo!", Simone Simonini, si dice fortemente preoccupato sull'andamento dei contagi in Valle del Serchio e porta alla luce il problema dei 'silenziosi'

mercoledì, 28 luglio 2021, 11:52

Una frode fiscale che ha coinvolto una società di San Vincenzo (LI). Una srl che gestisce alberghi. Hotel siti nei comuni toscani di Bibbona (LI), Vagli di Sotto (LU), Fucecchio (FI) e a Casalpusterlengo, in provincia di Lodi

mercoledì, 28 luglio 2021, 11:44

I nuovi casi registrati in Toscana sono 661 su 14.241 test di cui 8.681 tamponi molecolari e 5.560 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,64% (9,1% sulle prime diagnosi)

mercoledì, 28 luglio 2021, 11:32

Francesca Michielin è tornata al suo pubblico e venerdì 30 luglio sarà in concerto alla Fortezza delle Verrucole di San Romano in Garfagnana (ore 21,15), per la serata inaugurale del festival "Mont'Alfonso sotto le stelle"

mercoledì, 28 luglio 2021, 10:26

Dalla sera del 21 luglio è stata resa nota la graduatoria degli Istituti assegnatari del fondo previsto per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale