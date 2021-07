Garfagnana



Carli (Henraux): "Un incontro pacifico e festoso per la difesa dei nostri lavoratori e delle nostre cave"

martedì, 6 luglio 2021, 19:57

Il presidente di Henraux Spa, Paolo Carli, commenta la manifestazione indetta dal Cosmave a difesa dei lavoratori e degli imprenditori del marmo.

"Quest'anno ricorrono i duecento anni di Henraux (1821-2021) - esordisce - e oggi più che mai, con la certezza di un'attestazione dell'azienda quale imprescindibile risorsa economica per il territorio, tutta l'attenzione e le risorse sono proiettate a consolidare anche per il futuro il lavoro sul territorio".

"Henraux - spiega - ha partecipato pienamente alla manifestazione indetta dal Cosmave con il fine di contrastare le pesanti manifestazioni di intolleranza e di immotivata protesta da parte dell'associazione ambientalista. Henraux è una delle aziende che fa filiera produttiva completa da duecento anni. Difendiamo il lavoro e l'unità produttiva che si svolge su questo territorio da secoli. Con il nostro presidio alle Cervaiole abbiamo voluto dimostrare che i diritti dei lavoratori non si debbono toccare. Quelli cui stiamo assistendo sono solo sterili e immotivati attacchi che non trovano fondamento alcuno. Henraux, non c'è dubbio, difende l'occupazione, il lavoro, il territorio e anche l'ambiente: la nostra attività estrattiva si svolge nel totale rispetto delle norme e leggi vigenti".

"Le cave nel parco - afferma - sono un luogo di lavoro e sono il principio della filiera che rende possibile e stabile l'economia del territorio, e non è vero che gli industriali non vogliono parlare con gli ambientalisti. La questione, semmai, è che l'associazione che lamenta questa apertura di "dialogo" si è posta fin dal primo momento nei confronti degli imprenditori e delle cave con una vis esclusivamente polemica e carica di intolleranza. Il dialogo, per essere tale, deve partire dal rispetto dei lavoratori, che devono mantenere le loro famiglie, pagare il mutuo della casa, far studiare e crescere i propri figli, avere ogni assicurazione e poter contare alla fine dell'attività lavorativa su una buona pensione. Tutti beni che sono assicurati ai lavoratori nelle cave, nella filiera e nell'indotto grazie alle aziende del marmo".

"Nel dialogo che gli ambientalisti richiedono, innanzitutto - incalza -, dovrebbero considerare che senza le cave il territorio intero cadrebbe in una crisi economica irreversibile. E dovrebbero ragionare, inoltre, sul fatto che in un periodo come quello che stiamo vivendo a causa della pandemia, che ha creato una crisi occupazionale senza pari, in questo territorio, invece, grazie ai sacrifici e alla serietà delle aziende del marmo si sono potuti mantenere i posti di lavoro e le retribuzioni".

"In questi giorni - conclude - abbiamo ricevuto molto sostegno per le nostre dimostrazioni pacifiche a difesa del lavoro e della filiera del marmo. I miei ringraziamenti vanno in primis a tutti i lavoratori presenti sia di Henraux che del proprio indotto, ringrazio la Fillea CGIL in particolar modo la Sua Segretaria Alessia Gambassi presente domenica presso la Cava Cervaiole a sostegno di tutti i lavoratori. Un sentito ringraziamento al Sen. Massimo Mallegni che, in tutti questi anni, e oggi ancora con più forza, si è posto a difesa del lavoro, del territorio e del comparto marmifero, ed all'On. Umberto Buratti che con la Sua presenza alle Cervaiole ha dimostrato la Sua vicinanza all'azienda e ai dipendenti. A dimostrazione che le personalità politiche preminenti del territorio, con il loro sostegno e la loro presenza, sono da sempre vicini e pronti a intervenire a salvaguardia del benessere dei cittadini e per la difesa dei posti di lavoro".