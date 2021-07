Garfagnana



Castiglione, concerto per i 100 anni di Astor Piazzolla

lunedì, 12 luglio 2021, 22:55

Domenica 18 luglio Castiglione di Garfagnana celebra i 100 anni dalla nascita di Astor Piazzola con un concerto organizzato dall'associazione Pro Loco di Castiglione che si terrà alle ore 21.15 nella piazza del comune. La raffinata voce di Donatella Alamprese, cantante italo argentina e grande interprete del tango, ci condurrà in un viaggio magico e suggestivo dedicato a questo immenso compositore, accompagnata dal suo ensamble di musicisti. Dalle musiche modulate sui testi di J. L. Borges , M. Trejo e H. Ferrer, ai tanghi in italiano e francese, l'itinerario musicale si impreziosisce di un omaggio al grande compositore Saul Cosentino, amico fraterno di Astor e suo allievo, oggi riconosciuto erede di Piazzolla in Argentina e con il quale Donatella Alamprese collabora da molti anni.

Il grande compositore di tango e strumentista Astor Piazzolla, di cui ricorrono quest'anno i 100 anni dalla nascita, vanta origini nella nostra terra a Massa Sassorosso frazione del vicino comune di Villa Collemandina, da dove i nonni materni partirono per emigrare a Mar del Plata in Argentina così come molti abitanti delle nostre comunità Garfagnine. Il maestro Piazzolla, artista eccezionale, cittadino del mondo, creatore di un linguaggio unico e originale, moderno e contaminato, ricco di elementi della tradizione classica e del jazz , ha rivoluzionato canoni e confini del tango diventando un vero e proprio mito in Argentina e nel mondo.

Il concerto "Buenos Aires, Parigi, New York... 100 anni di Astor Piazzolla" verrà eseguito dalla cantante Donatella Alamprese accompagnata dai musicisti Marco Giacomini (chitarra) Andrea Farolfi (violino) e Amedeo Ronga (Contrabbasso).

Lo spettacolo sarà ad ingresso gratuito e si svolgerà nel rispetto delle normative anticovid. Si può partecipare prenotando (fino ad esaurimento posti) tramite email prolococastiglionegarf@gmail.com e il numero 3473551265 (preferibilmente messaggi). L'evento è patrocinato dal comune di Castiglione di Garfagnana.