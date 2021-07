Garfagnana : villa collemandina



Celebrando Piazzolla nel paese di origine: domani a Massa Sassorosso

sabato, 10 luglio 2021, 13:02

Un libro e un concerto per celebrare Astor Piazzolla, il grande compositore argentino di origini garfagnine. Dopo il grande successo del concerto dell'ORT Attack con tanghi e milonghe, IAM Festival prosegue così gli eventi a lui dedicati: domenica 11 luglio 2021 alle 17 nella chiesa di San Michele Arcangelo a Massa Sassorosso (frazione del Comune di Villa Collemandina), paese di origine della madre di Astor, si presenta il libro "Astor Piazzolla. Una vita per la musica" di Maria Susana Azzi.



A seguire, il Quintetto Italiano di Fisarmoniche composto da Ivano Battiston, Riccardo Centazzo, Endrio Luti, Antonio Saulo e Massimo Signorini, eseguirà alcuni dei capolavori di Piazzolla riletti ed interpretati da questi grandi virtuosi italiani.



Il concerto è realizzato in collaborazione con Opera Laboratori e la Pro Loco di Villa Collemandina ed è a ingresso libero.



Nella tarda mattinata di domenica, alle 12 nella Suffredini a Castelnuovo Garfagnana ancora un concerto di Spazio Giovani: suonano gli allievi IAM. Ingresso libero.

L'International Academy of Music Festival è uno dei tre festival europei affiliati al celebre Summit Music Festival di New York, evento di riferimento internazionale nel quale musicisti classici e didatti tra i più prestigiosi d'America, d'Europa e non solo, è Il Festival rientra anche nella programmazione di "Vivi Castelnuovo".



La XIX edizione del Festival IAM è organizzata dalla Scuola Civica di Musica di Castelnuovo di Garfagnana, rientra nel progetto regionale "La Toscana dei Festival", ha il sostegno dei Comuni di Castelnuovo di Garfagnana, Gallicano, Pieve Fosciana, Villa Collemandina, Fosciandora e Borgo a Mozzano, della Regione Toscana, dell'Unione dei Comuni della Garfagnana, della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e di Impresa Costruzioni SPA Guidi Gino e vede la collaborazione del Conservatorio "G. Puccini" di La Spezia.

Prenotazione obbligatoria via whatsapp o telefono al numero 3884671502.



Info: www.iamitalia.com, @FestivalIAM su Facebook e @international_academy_of_music su Instagram e su https://www.townforyou.com, piattaforma nata per supportare e fare conoscere le realtà in crescita sul territorio.



Il calendario prosegue fino al 25 luglio 2021.