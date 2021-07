Centenario di Alfredo Caselli: ecco gli eventi per celebrarlo

Altri articoli in Garfagnana

venerdì, 23 luglio 2021, 15:56

La provincia continua a lavorare per il rilancio storico-culturale della struttura grazie anche alla collaborazione con l'Università di Pisa e ai progetti finanziati dall'UE

venerdì, 23 luglio 2021, 13:18

Non piace a Confesercenti area lucchese l’ultimo decreto del governo Draghi che introduce il certificato vaccinale per sedersi al chiuso in bar e ristoranti

venerdì, 23 luglio 2021, 12:33

Dopo l’annuncio dell’associazione Amatori Fosciandora dell’annullamento della storica “Festa dei Pastori” alle Prade Garfagnine, è il sindaco di Fosciandora Moreno Lunardi a prendere la parola

venerdì, 23 luglio 2021, 12:29

In arrivo 15 milioni di euro per 18 comuni della Garfagnana e media valle del Serchio. L’amministrazione di San Romano vede finanziati progetti per un totale di € 883.000

venerdì, 23 luglio 2021, 12:22

Dopo l’attacco del gruppo consiliare “Uniti per Gallicano” contro la presentazione del libro “Il Dio vaccino” di Tiziana Alterio, a replicare sono gli stessi organizzatori, “Liberiamo l’Italia” e “Fronte del Dissenso”, di cui fa parte anche Leonardo Mazzei, che ci scrive a loro nome

venerdì, 23 luglio 2021, 11:40

In provincia di Lucca, oggi (23 luglio) si registrano 57 nuovi casi di contagio. Di questi 13 in Valle del Serchio: Vagli Sotto 1, Castelnuovo di Garfagnana 6, Villa Collemandina 1, Piazza al Serchio 1, Pieve Fosciana 1, Borgo a Mozzano 2, Bagni di Lucca 1