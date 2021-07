Garfagnana



Chiusura del ponte di Casola in Lunigiana, i cittadini scrivono alle istituzioni. “Vogliamo chiarezza”

giovedì, 22 luglio 2021, 16:53

di simone pierotti

Si è svolta ieri a Casola in Lunigiana una riunione, nella quale il presidente della provincia di Massa Carrara, il sindaco del comune e alcuni tecnici hanno comunicato ai cittadini intervenuti l’assoluta necessità di lavori di messa in sicurezza del ponte sulla SS445 all’altezza dello stesso paese: di conseguenza, è stato deciso di chiudere il ponte a partire dal 26 luglio per dieci giorni, per riaprirlo a senso unico alternato.

Un gruppo di cittadini dei comuni di Minucciano e Giuncugnano hanno scritto una lettera a tutte le istituzioni in campo, Regione, Provincia di Massa Carrara e Lucca, comuni di Minucciano, Giuncugnano e Casola in Lunigiana.

“Siamo sorpresi per la chiusura improvvisa di un ponte che definiamo insostituibile nella viabilità, nel corso della riunione abbiamo espresso i dubbi riguardo la durata effettiva dei lavori, le alternative al ponte, il calcolo dell’impatto negativo in termini economici e di immagine che inevitabilmente gli operatori del terziario della zona avranno; i rischi connessi al passaggio di ambulanze e mezzi di soccorso sulle strade che vengono indicate come alternativa al ponte, il disagio generale per coloro che percorrono quotidianamente la 445 per motivi di lavoro e di turismo”.

“Vogliamo sottolineare come le uniche alternative viarie proposte per raggiungere Casola ed i territori a monte di essa, tra cui appunto i territori dell’Alta Garfagnana, siano le già esistenti strade, purtroppo malconce, strette, in alcuni tratti senza parapetti e piene di buche. Vogliamo sottolineare la condizione in cui versano le suddette strade e già che ci siamo anche la condizione in cui versa la 445 nel versante Lunigianese e fino ai Carpinelli, invitiamo a riflettere sulla necessità di un sistema viario ed infrastrutturale degno di essere chiamato tale ed idoneo alla persistenza dei molti operatori ed attività “resilienti” che insistono su questo magnifico ma abbandonato e negletto territorio; vogliamo sottolineare come ai residenti tutti si prospetti un periodo di una lunghezza ahimè interminata, in cui sarà opportuno non avere necessità di essere soccorsi da un’ambulanza, oppure in cui i negozi di generi di prima necessità magari non saranno approvvigionati a dovere”.

“Chiediamo un’alternativa credibile, un guado, un bypass che qualcuno ha suggerito possa essere costruito ricorrendo all’intervento dell’esercito… ma certamente questo richiede una pianificazione che a monte evidentemente non c’è stata, tanto per dire una sciocchezza, proprio mentre il Sindaco Ballerini dichiarava che ai camion era stato già da tempo interdetto il passaggio sul ponte, guarda un po' che ne è passato uno, per la precisione un bilico…ma allora? Ci sentiamo davvero presi in giro, ignorati e misconosciuti, il ponte verrà chiuso perché pericoloso, ma intanto ci passano i bilici. Comprendiamo pienamente la situazione di pericolosità del ponte e le relative responsabilità penali e morali, come sottolineato da Lorenzetti, che ricadono in capo ai nostri amministratori, ma chiediamo se mai hanno percorso quelle strade che ritengono idonee a baipassare Casola per raggiungere la Garfagnana, se mai hanno pensato ad un bypass alternativo, quali un guado od un ponte temporaneo; i tecnici sono loro non noi, ma loro ci sono sembrati assolutamente e del tutto lontani da una prospettiva come questa ed alle nostre richieste di spiegazioni o chiarimenti, non sono seguite altre risposte se non “il ponte da lunedì si chiude”.

“Complimenti ci congratuliamo, avete i fondi stanziati e spendibili per la messa in sicurezza di un ponte la cui pericolosità a quanto pare era nota da tempo, come dichiarato dal geometra Cupelli di Casola e non contraddetto dal sindaco Ballerini. Aspettiamo però a questo punto risposte ed azioni che non mettano in una crisi definitiva ed irreversibile un territorio, che dovrebbe essere anche il vostro territorio. Restando in attesa di adeguate risposte a quelle che secondo noi sono le più legittime delle aspettative, ci congediamo e vi auguriamo un momento di riflessione che tenga in adeguato conto le aspettative della popolazione e “l’urlo” degli operatori dell’Alta Garfagnana”.