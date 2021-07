Garfagnana



Chiusura ponte sr445, protestano i cittadini

lunedì, 26 luglio 2021, 16:48

Questa mattina i residenti casolini e garfagnini che hanno voluto assistere all'inizio dei lavori della chiusura del ponte sull’Aulella della SR 445 Garfagnana, si sono trovati davanti a una totale disorganizzazione nell’avvio dei lavori.

"Oggi infatti - spiega Vincenzo Mazzeo, cittadino di Casola in Lunigiana - sono incominciati i lavori al ponte e un gruppo di cittadini si è dato appuntamento per "salutare" il ponte e osservare l'avvio dei lavori; è stata così chiamata la manifestazione per esprimere, ancora una volta, contrarietà e indignazione per la chiusura di cui sono venuti a conoscenza solo cinque giorni fa. Contrarietà e indignazione soprattutto per l’esclusione dei soluzioni tecniche che avrebbero evitato i disagi e le difficoltà derivanti daal blocco di una principale arteria quale la SR 445 della Garfagnana".

"E questa mattina - incalza -, si è mostrata non solo la fretta nel disporre i lavori, l’incuranza per i cittadini ma anche l'approssimazione e l'incuria nella preparazione dei lavori: fila di macchine provenienti dai Carpinelli, tra cui come che denunciavano l’assenza di segnalateci come denunciato vivacemente da un imprenditore e da un gestore del rifugio del Montetondo; quelli provenienti dal territorio limitrofo hanno messo in evidenza la scarsa visibilità del cartello posizionato, in basso, al bivio per Reusa-Fivizzano; nessuna chiara indicazione delle vie alternative; nessun cartello in inglese per i molti turisti olandesi, belgi che scendevano dalla Garfagnana; assenza di vigili o carabinieri per controllare l'avvio e il divieto di transito per i mezzi pesanti quantomeno fino a questa mattina; passaggio di un mezzo di trasporto pesante, in spregio al divieto emesso dal 29 aprile".

"Già in tarda mattinata - denuncia - sono stati notati ingorghi sul tratto da Terenzano verso Fvizzano: un camper proveniente da Fivizzano e una roulotte, in senso contrario, all’altezza della strada stretta che attraversa l’abitato, hanno fatto fatica ad attraversare. Pensiamo il primo di episodi che si ripeteranno perché quelle strade di montagne non sono adeguate e forse non a norma, a sopportare il traffico della SR445. Infatti alcuni turisti scesi dai Carpinelli, dall'Argegna, dal lago di Gramolazzo per andare a valle, hanno trovato il ponte chiuso senza saperne nulla e senza nessuno che li informasse sulle vie alternative, se non alcuni cittadini casolini presenti per il "saluto al ponte" che si sono prodigati nel dare le necessarie informazioni".

"Tutto ciò mostra, ancora una volta - conclude Mazzeo -, la scarsa o nulla attenzione per la vita delle piccole comunità delle aree interne lunigianesi e garfagnine. Colpisce anche la "rassegnazione" con cui i rappresentanti locali si appellano alle istanze superiori, sembra che un destino "cinico e baro" si sia abbattuto su queste terre piene di bellezze naturali, culturali e architettoniche.... ma è solo supponenza, improvvisazione di chi dovrebbe amministrare il bene pubblico e della popolazione. Ma l’amore verso questa terra, ci spinge a proseguire nelle nostra richiesta di essere parte attiva come cittadini sulle decisioni che riguardano il nostro futuro".