Garfagnana



"Ciao Leonardo, amico e collega"

venerdì, 9 luglio 2021, 15:44

di daniele venturini

La redazione della Gazzetta del Serchio mi ha chiesto di scrivere questo articolo relativo alla prematura scomparsa del luogotenente in quiescenza Leonardo Rocchiccioli, di 60 anni, perché era un mio collega.



In questi casi diventa difficile scrivere un "pezzo", perché le emozioni ti assalgono e i ricordi si fanno tristi.



Ho conosciuto Leonardo nel lontano 1982. Ero vice-brigadiere alla compagnia dei carabinieri di Comacchio (FE) e una mattina di primavera un collega mi disse: "Daniele, è arrivato un nuovo carabiniere. È toscano come te". Andai subito a conoscerlo. Io avevo 25 anni e lui 21. Da quel giorno nacque una bella amicizia.



Abbiamo passato un anno insieme e, in quel pur breve periodo, abbiamo lavorato fianco a fianco in molte operazioni di servizio. Poi la vita ci ha diviso, Leonardo fu trasferito al comando generale a Roma e io rimasi a Comacchio. Gli anni sono passati e ci siamo ritrovati a Lucca. Io comandavo il nucleo investigativo e lui, ironia della sorte, andò a comandare la stazione dei carabinieri di Gallicano, la stessa che io avevo comandato per un breve periodo cinque anni prima. Dopo qualche anno a Gallicano, fu trasferito a comandare la stazione di Camporgiano e poi quella di Castiglione Garfagnana, dove si è congedato nel 2018.



Con la moglie Tamara e la figlia Aurora, si era trasferito a Castelnuovo Garfagnana. Leonardo era ammalato di cancro, e, pur avendo lottato con tutte le sue forze contro questo terribile male, ieri pomeriggio è deceduto all'ospedale Santa Croce di Castelnuovo.



Caro amico e collega, sono sicuro che rimarrai nei cuori e nella mente di tutti i colleghi e le persone che ti hanno conosciuto, perché eri una persona onesta e un carabiniere serio e preparato.

Il funerale avrà luogo sabato 10 luglio, alle ore 16:30, nel cimitero di Castelnuovo di Garfagnana.