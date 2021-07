Garfagnana



Concerto della Diffusion Brass Quintet a Pontecosi

mercoledì, 28 luglio 2021, 10:22

Domani, giovedì 29 luglio, inizio alle 21, secondo appuntamento con “Il Serchio delle Muse” con il concerto sul lago di Pontecosi con il Diffusion Brass Quintet che eseguirà musica di Puccini e Piazzola, due maestri con origini nella provincia di Lucca, in qualche modo, due lucchesi nel mondo.

La famiglia Puccini ha origine in Valle del Serchio, lo stesso Giacomo visse a Lucca e fu ispirato dal lago di Torre del Lago e in qualche modo il concerto a Pontecosi vuole richiamare al famoso festival Puccini e omaggiare il grande compositore. Il secondo omaggio invece è per Astor Piazzolla nel centenario dalla nascita, anche lui con radici in lucchesia, i nonni materni erano infatti di Massa Sasso Rosso, nel comune di Villa Collemandina. Ecco che la melodia pucciniana e il ritmo argentino si fondono per una notte dando voce a due grandi menti figlie della nostra terra.

Il quintetto d’ottoni Diffusion Brass Quintet si forma nell’estate del 2017 plasmato dall’idea di condividere la passione per la musica e dal desiderio di diffondere la cultura, il carattere e le peculiarità del mondo degli ottoni, molto spesso completamente sconosciuto all’immaginario collettivo. La Formazione offre un vasto repertorio articolato nei generi musicali più disparati, si passa infatti dalla musica classica al jazz, dal pop alla musica da film, si dà spazio alla musica operistica, arrivando sino all’accezione più ampia della musica di consumo.