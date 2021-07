Coronavirus, 14 nuovi casi in Valle del Serchio

Altri articoli in Garfagnana

sabato, 24 luglio 2021, 08:30

Buona cucina, belle passeggiate, un percorso estivo all’interno del bosco con tavolini e aree attrezzate, varie alternative per fare sport, insomma Il Casone è il luogo ideale per le famiglie ma anche le persone di una certa età, per riposare e rilassarsi dopo un inverno passato in città

venerdì, 23 luglio 2021, 17:37

Cresce di giorno in giorno il pubblico del Graal Cult Fest, coinvolgendo visitatori e abitanti entusiasti in una programmazione sempre più incalzante e animata

venerdì, 23 luglio 2021, 16:00

La Fondazione Banca del Monte di Lucca organizza una serie di eventi per celebrare il centenario della scomparsa di Alfredo Caselli (1921-2021), personaggio di spicco della città in rapporto alla sua storia culturale e alle vicende biografiche e artistiche in particolare di Giovanni Pascoli e Giacomo Puccini

venerdì, 23 luglio 2021, 15:56

La provincia continua a lavorare per il rilancio storico-culturale della struttura grazie anche alla collaborazione con l'Università di Pisa e ai progetti finanziati dall'UE

venerdì, 23 luglio 2021, 13:18

Non piace a Confesercenti area lucchese l’ultimo decreto del governo Draghi che introduce il certificato vaccinale per sedersi al chiuso in bar e ristoranti

venerdì, 23 luglio 2021, 12:33

Dopo l’annuncio dell’associazione Amatori Fosciandora dell’annullamento della storica “Festa dei Pastori” alle Prade Garfagnine, è il sindaco di Fosciandora Moreno Lunardi a prendere la parola