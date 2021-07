Coronavirus, 18 nuovi casi in Valle del Serchio

Altri articoli in Garfagnana

venerdì, 30 luglio 2021, 08:31

Domani alle 17, presso il Superstore Conad di Via Fondovalle a Gallicano, verrà installata una panchina rossa all'esterno del punto vendita come simbolo dell'impegno contro la violenza e la discriminazione nei confronti delle donne

giovedì, 29 luglio 2021, 21:55

Come ogni anno, il Nucleo Paracadutisti Garfagnana organizza una semplice cerimonia per ricordare tutti i Caduti per la Patria presso il Sacrario della Croce di Stazzana e allo stesso tempo rendere omaggio alla memoria del Cappellano Militare Paracadutista Don Egisto Folegnani, Parroco di Colle, che fortemente volle e si adoperò per la realizzazione del...

giovedì, 29 luglio 2021, 16:26

Mozione di Fratelli d'Italia. "Permetterebbe che nel commercio privato ci fosse un controllo fiscale e sanitario e che i commerci incontrollati dei privati fossero inseriti nel tessuto economico territoriale reale"

giovedì, 29 luglio 2021, 12:20

Dal 1° agosto, torna a essere visitabile il Museo etnografico di San Pellegrino in Alpe, nel comune di Castiglione di Garfagnana. L'apertura della struttura museale situata nel borgo più alto della provincia di Lucca con i suoi 1525 metri sul livello del mare, è in programma alle 10

giovedì, 29 luglio 2021, 10:59

A Sassi di Molazzana, nel bel porticato del ristorante Il Totto, si è tenuta la prima presentazione in Garfagnana del romanzo “I racconti del carcerato. La storia di Luca Marenghi” di Aldo Bertozzi, edito da Tralerighe Libri

giovedì, 29 luglio 2021, 10:33

Netti segnali di ripresa della produzione industriale a Lucca, Pistoia e Prato: è quanto emerge dalla rilevazione effettuata dal Centro studi di Confindustria Toscana Nord sul 2° trimestre 2021