Coronavirus, altri 13 casi in Valle: quasi la metà a Castelnuovo

venerdì, 23 luglio 2021, 13:18

Non piace a Confesercenti area lucchese l’ultimo decreto del governo Draghi che introduce il certificato vaccinale per sedersi al chiuso in bar e ristoranti

venerdì, 23 luglio 2021, 12:33

Dopo l’annuncio dell’associazione Amatori Fosciandora dell’annullamento della storica “Festa dei Pastori” alle Prade Garfagnine, è il sindaco di Fosciandora Moreno Lunardi a prendere la parola

venerdì, 23 luglio 2021, 12:29

In arrivo 15 milioni di euro per 18 comuni della Garfagnana e media valle del Serchio. L’amministrazione di San Romano vede finanziati progetti per un totale di € 883.000

venerdì, 23 luglio 2021, 12:22

Dopo l’attacco del gruppo consiliare “Uniti per Gallicano” contro la presentazione del libro “Il Dio vaccino” di Tiziana Alterio, a replicare sono gli stessi organizzatori, “Liberiamo l’Italia” e “Fronte del Dissenso”, di cui fa parte anche Leonardo Mazzei, che ci scrive a loro nome

venerdì, 23 luglio 2021, 10:53

"L.A.G. - Largo ai Giovani, programma globale per il rilancio del territorio" è un progetto arrivato primo su 528 pretendenti di tutta Italia aggiudicandosi il contributo di 60 mila euro

venerdì, 23 luglio 2021, 10:30

Venerdì 30 luglio, nell’affascinante location del Castello di Molazzana, inizia il tour di presentazioni del nuovo libro di Alessandro Ricci, “Guida turistica per sognatori”, edito da NPS Edizioni (12 euro), il marchio editoriale dell’associazione “Nati per scrivere”