Coronavirus, sei nuovi casi in Valle: la metà a Gallicano

sabato, 31 luglio 2021, 08:23

Come da tradizione il primo weekend di agosto porta la firma del Campionato Italiano Velocità in Salita, quest’anno al terzo round stagionale, con l’ormai classica corsa in salita della Garfagnana

sabato, 31 luglio 2021, 08:13

Brutto incidente questa notte, intorno alle 00.50, a San Romano in Garfagnana. Coinvolto un motociclista, trovato fuori strada

venerdì, 30 luglio 2021, 19:10

Tra gli alberi della pineta di Villaggio Barilari (via Don Pierotti, 18 - Passo dei Carpinelli, Lucca), sulle Alpi Apuane, continuano gli appuntamenti quasi quotidiani del Graal Cult Fest con il grande schermo, per la rassegna Cinema nel Bosco

venerdì, 30 luglio 2021, 17:06

In accordo con la provincia di Lucca per motivi tecnico organizzativi, slitta a data da destinarsi l'apertura del Museo Etnografico di San Pellegrino in Alpe, originariamente prevista per domenica 1° agosto

venerdì, 30 luglio 2021, 17:02

Entra in consiglio provinciale Melania Ferrari, su surroga del consigliere Mirco Masini, la cui nomina è decaduta nel momento delle dimissioni dal consiglio comunale di Massarosa

venerdì, 30 luglio 2021, 16:56

Così Mario Puppa, consigliere regionale del PD e componente della Commissione Aree Interne, illustra i provvedimenti che interessano la Garfagnana e la Media Valle contenuti nella variazione del bilancio regionale