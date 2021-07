Garfagnana



Da avvocato a... scrittore: la metamorfosi di Aldo Bertozzi

giovedì, 29 luglio 2021, 10:59

A Sassi di Molazzana, nel bel porticato del ristorante Il Totto, si è tenuta la prima presentazione in Garfagnana del romanzo “I racconti del carcerato. La storia di Luca Marenghi” di Aldo Bertozzi, edito da Tralerighe Libri, la dinamica e sempre più importante casa editrice lucchese, guidata da Andrea Giannasi. Il volume è arricchito da una significativa introduzione di Gian Gabriele Benedetti. Ad illustrare il romanzo, davanti a un folto pubblico, c’erano il sindaco di Molazzana ragioniere Andrea Talani, l’editore dottor Andrea Giannasi e l’autore avvocato Aldo Bertozzi. Tra i presenti la vedova di Fosco Maraini, signora Mieko Namiki, il segretario generale dell’Unione Comuni Garfagnana Francesco Pinagli, l’attore Loris Martiri, paesani e turisti.

Da avvocato a scrittore: come è avvenuta la metamorfosi?

“Mi è sempre piaciuto scrivere, soprattutto dando sfogo alla fantasia, cosa poco consona alla professione forense, che spesso richiede adesione alla realtà. Quando si ammalò gravemente mia madre, per assisterla, limitai un poco la mia attività d’avvocato, passando diversi casi ai colleghi. Da qui ad abbandonare del tutto l’avvocatura il passo era breve, anche perché avevo già alle spalle oltre trentacinque anni di toga”.

Quale genere letterario predilige?

“L’opera cui sono più legato, quella che mi ha richiesto maggiore impegno, dandomi peraltro le maggiori soddisfazioni, è stato il “Dizionario garfagnino” che ho voluto un po’ diverso dai comuni vocabolari. Non solo traduzione semplice dei termini dialettali, ma indicazione dell’ etimologia, riportando passi scelti degli autori che li avevano impiegati. I generi verso cui mi sento più portato sono però la ritrattistica, le cronache e gli epigrammi, essendomi abbeverato alla fonte di grandi maestri come Indro Montanelli e Gino Patroni. Ultimamente, stimolato da amici e conoscenti, ho provato a percorrere la strada del romanzo, che mi sta dando soddisfazione, grazie anche al benvolere dell’editore”.

Quale sua opera letteraria giudica migliore o la più riuscita?

“Da punto di vista delle difficoltà e delle soddisfazioni personali, non c’è dubbio che, dopo il libro su mia madre, destinato però solo a parenti, amici e conoscenti, sia stato il “Dizionario” e la galleria di ritratti di personaggi storici contenuta nel volume “Colloqui fra le nuvole”. È però indubbio che il romanzo “I racconti del carcerato” mi stia dando molte gioie”.

Quest’ultimo romanzo è autobiografico o di fantasia?

“Direi che in esso i due aspetti si fondano: il castello/carcere mi è stato suggerito dalla mia esperienza di giovane avvocato cui venivano affidati, come difensore d’ufficio gli imputati di reati lievi, di competenza pretorile (ladri di biciclette, di polli, persone accusate di oltraggio, ubriachezza, ingiurie, offese al pudore, eccesso di velocità). I condannati per questi fatti illeciti scontavano normalmente la pena in strutture più vicine ad un Collegio che ad un luogo di pena, come è il carcere ove sono ospitati i protagonisti del mio romanzo, i quali però sono tutte figure di fantasia”.

Quale personaggio del romanzo le pare più riuscito?

“Reputo che la figura di Wilma, la giovane partigiana che vive una breve, ma intensa storia d’amore e finisce suicida per non cadere nelle mani dei nazisti e per non venire presumibilmente violentata prima di essere uccisa, sia riuscita bene, al pari di Luca, che è, sì, un uomo di nobili sentimenti e di indubbie doti civili e morali, ma presenta anche difetti e vizi che ha ogni uomo”.

Qual è il suo sistema per scrivere e come è il suo rapporto con la tecnologia?

“Purtroppo pessimo. Non appartengo alla generazione dei tecnologi e uso il computer come una semplice macchina da videoscrittura, dopo aver vergato sulla carta le mie storie. Per fortuna ricevo un po’ d’aiuto da mia moglie, ben più tecnologica di me”.

Avvocato Bertozzi, per terminare, permetta una battuta. Dopo avere ricevuto le onorificenze di Cavaliere e Ufficiale, a quando quella di Commendatore?

“Le gradite onorificenze ricevute sono frutto della volontà, dell’impegno e della passione dell’amico Selso Savoli, già sindaco del Comune di Molazzana per circa cinquant’anni, che ringrazio di nuovo. Dopo avermi conferito la cittadinanza onoraria di Molazzana, mi ha ritenuto degno di ottenere le onorificenze di Cavaliere e di Ufficiale al merito della Repubblica Italiana, perorando la mia causa, senza che io gli avessi chiesto, né sapessi nulla. Mi ritengo già più che onorato per questi riconoscimenti, che non penso neppur di meritare. Dunque, la Commenda… può attendere”.