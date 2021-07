Garfagnana



Da Corfino il grido dei giovani cattolici: “Il lavoro ritrovi la sua piena dignità”

lunedì, 12 luglio 2021, 19:21

A Corfino, la presenza maestosa delle Alpi Apuane ha fatto da sfondo e da tema al ricco e intenso confronto fra i partecipanti al campo scuola di formazione organizzato dal Movimento Lavoratori di Azione Cattolica in collaborazione con l’Ufficio di Pastorale del Lavoro.



Dai temi largamente dibattuti, che facevano riferimento all’enciclica Laudato sì, sono emerse alcune parole chiave per un nuovo futuro: relazione, contemplazione, cura, coltivazione, custodia.



Dopo il lungo nascondimento imposto dalla pandemia, la voglia di stare insieme, il desiderio dell’incontro, il piacere di cogliere i sorrisi, hanno preso il sopravvento sulla paura dell’altro e pur nel prudente distanziamento, i tre giorni in presenza in gran parte all’aperto, hanno rappresentato un sussulto di speranza per una rinascita e una ripartenza con nuove prospettive e nuovi stili di vita.



Oltre il piacere delle ritrovate socialità e convivialità, si è manifestata l’impellente volontà di riconoscersi, capirsi e provare a ripensare, progettare, costruire un nuovo modello di società.

In presenza e con l’aiuto di locali amministratori, imprenditori agricoli, docenti, cooperanti e guide spirituali, secondo lo stile caro al MLAC della progettazione sociale, si è cercato di andare oltre la solita analisi degli annosi problemi che ci affliggono, per dare risalto a buone pratiche, buona volontà, creatività, che attraverso le necessarie fatiche già sussistono sul territorio.



Ciascuno nel proprio campo si è assunto l’impegno di dare voce, corpo e gambe a nuovi concreti progetti di sviluppo sostenibile.



Fra tutti, si sono distinti per la vivacità i molti giovani del Progetto Policoro venuti da varie parti d’Italia e a cui il campo scuola era rivolto in modo speciale.



Il grido che da Corfino idealmente è stato lanciato a tutta la diocesi e a tutta la società, è un invito accorato, gioioso e speranzoso a tessere nuove relazioni al fine di costruire un modello di società dove il lavoro ritrovi la sua piena dignità, non sia più solo finalizzato al reddito, ma diventi opportunità di vita per tutti e per ogni territorio a partire dai più disagiati.



Da segnalare anche la tavola rotonda alla presenza dell'onorevole Raffaella Mariani, sindaco di San Romano in Garfagnana, Francesco Pioli, sindaco di Villa Colllemandina. Moderatore Lorenzo Massei di 'Toscana Oggi'. Presenti anche Luca Pighini dell'ufficio direttore pastorale del lavoro, Annalisa Malfatti e Giovanni Belletti, economista. Nella tarda mattina è giunto anche il vescovo, Paolo Giulietti, che ha fatto il giro del Parco dell'Orecchella. Ragazzi da tutta la Toscana e anche da fuori.