Garfagnana



Dieci giorni di eventi in Garfagnana

giovedì, 1 luglio 2021, 21:20

Dieci giorni di eventi importanti quelli in programma a partire da domani: sia domani, venerdì 2, che il prossimo venerdì a Castelnuovo apertura serale dei negozi a partire dalle 21, mentre alle ore 20 si esibirà la IAM Festival al teatro Alfieri con un concerto dell’Orchestra Sinfonica Cupititas.

A Fornovolasco questo e il prossimo venerdì escursione all'anello del Monte Forato e Speleogita alla “tana che urla” a cura di Apians (quest'ultima anche sabato e domenica 3, 4, 10 e 11), mentre a Pieve Fosciana “Griglie in festa”, evento enogastronomico dalle ore 19 che si svolgerà da domani fino a domenica e anche il prossimo weekend, sempre da venerdì a domenica.

Numerose anche le esposizioni, a partire dalla mostra fotografica a Castiglione “Le nostre Chiese, i nostri tesori” che sarà aperta il 2, 3, 4 e poi 8, 9, 10 e 11 luglio, e la mostra d'arte “Elementi" a Palazzo Carli (Sillico), che sarà visitabile fino a domenica 11.

Sabato 3 a Castelnuovo incontro alle 21 con Melania Mazzucco dal titolo "La Bella Estate” oltre che il Canyoning al Rio Selvano, a Fabbriche di Vallico, a cura di Apians (anche domenica 4 e il prossimo weekend, 10 e 11 luglio).

Vis Movendi organizzerà anche numerose escursioni, ad esempio lungo la via del Cagio a Castelnuovo sabato 3 e 10 e lungo la via del Pane domenica 4 e 11: sempre per gli amanti della montagna domenica 4 e 11 in Garfagnana Apians organizzerà un viaggio nel cuore delle Alpi Apuane in E-MTB, come anche lunedì 5 con un viaggio tra i Borghi e panorami della Garfagnana, sempre in E-MTB, mentre il Rifugio Rossi (Molazzana) il 4 luglio promuoverà l'evento “10.000 passi contro la violenza sulle Donne”

A Castelnuovo di Garfagnana sempre il 4 luglio si terrà lo spettacolo Teatrale “Inferno XXVI – Ulisse” alle ore 21 e a Colle si esibirà la IAM Festival con il loro spazio giovani alle ore 17:30, mentre al lago di Gramolazzo dalle ore 8 alle ore 20 sarà presente la fiera e il mercato del Forte.

A Castiglione nei giorni 5, 8 e 9 luglio si terrà un corso propedeutico alla raccolta ed al consumo dei funghi alle ore 21, mentre martedì 6 presso la Sala Suffredini a Castelnuovo sempre la IAM Festival si esibirà con lo spazio giovani alle ore 21:30, poi mercoledì 7 e venerdì 9 alle 18:30 e infine domenica 11 alle 12.

Mercoledì 7 Apians organizzerà presso la Pania di Corfino un “tramonto in vetta" e poi giovedì 8 replicherà con un E-MTB tour con degustazione; presso la ex pista di Pattinaggio a Castelnuovo di Garfagnana sempre alle ore 21 invece avremo mercoledì 7 il teatro “Incomica”, l’evento “Effetto Cinema" giovedì 8 con “Tutto il mio folle amore” e infine venerdì 9 un omaggio a Giorgio Gaber.

L'Ass. Garfagnana guide giovedì 8 organizzerà “Sul balcone della Garfagnana” presso la Pania di Corfino, mentre domenica 11 a Fornovolasco renderà possibile salire sull'altalena del Monte Forato e anche fare una degustazione a Pieve Fosciana con “borghi e sapori di Garfagnana”.

La IAM Festival organizzerà venerdì 9 presso la Chiesa SS. Sito e Margherita il “Tango 2021 #Piazzolla” alle ore 21:30, mentre alla stessa ora si esibirà al teatro Alfieri sabato 10 con un concerto da musica da Camera e poi ancora domenica 11 a Massa Sassorosso con il concerto del Quintetto Italiano di fisarmoniche alle ore 17.

Domenica 11 a Castelnuovo alle ore 21 ci sarà un incontro con Emanuele Trevi, mentre la mattina alle 9 a Castiglione di Garfagnana si svolgerà nel centro storico il Mercato Garfagnino; a Palleroso invece “Motomerenda dal Contadino” e “Passomerenda”, a cura di Vis Movendi.