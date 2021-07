Garfagnana : dalli sopra



Donna in arresto cardiaco, gli abitanti del paese le salvano la vita

martedì, 20 luglio 2021, 15:05

di simone pierotti

Una disavventura che poteva costare la vita ad una donna di 77 anni, originaria della provincia di La Spezia e proprietaria, assieme al marito, di un’abitazione a Dalli Sopra dove, da circa 40 anni, trascorre i momenti di riposo. Domenica scorsa la donna, nome di battesimo Lucia, si trovava nella minuscolo frazione montana nel comune di Sillano, e stava salendo sulla propria auto quando è stata colta da un malore ed ha perso i sensi, cadendo a terra. La sorte ha voluto che in quel momento della giornata parte dei (pochi) abitanti del paese fossero all’esterno e che, quindi, l’allarme è stato immediato.

Sul posto sono accorsi, tra gli altri, Marco, dipendente comunale, e Veronica, O.S.S. presso una RSA per anziani. “Ci siamo immediatamente accorti – ci racconta uno dei testimoni – delle gravi condizioni della signora che non dava segnali di vita, il cuore aveva smesso di battere. Abbiamo allertato i soccorsi del 118 e, nel frattempo, ci siamo alternati nell’eseguire il massaggio cardiaco mentre una terza persona recuperava il Dae che è ubicato proprio nel centro del paese”. Nell’attesa dell’arrivo dei soccorsi, un’autoambulanza della Misericordia di Piazza al Serchio, è stato utilizzato il defibrillatore ed è stato proseguito il massaggio cardiaco, fattori che, come hanno poi confermato i medici, sono risultati determinanti per salvare la vita alla donna.

Sopraggiunti i soccorritori del 118 insieme all’elisoccorso decollato da Cinquale, la signora Lucia è stata trasferita in codice rosso all’ospedale specializzato in malattie cardiache di Massa, dove è stato portato anche il Dae per scaricare i dati dell’operazione. Oggi le condizioni di salute della donna sono in deciso miglioramento, il peggio è passato: merito dell’ottimo lavoro di squadra di domenica, in particolare grazie ai cittadini di Dalli Sopra intervenuti, alla presenza del Dae e al pronto intervento dei soccorsi poi.

Gli abitanti hanno tenuto a sottolineare l’importanza della presenza del defibrillatore oltre che della formazione delle persone, che sono risultate decisive in questo caso. Il defibrillatore è stato acquistato, assieme ad un altro per la vicina frazione di Dalli Sotto, dall’associazione ASBUC Storica di Dalli nel 2017.