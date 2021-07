Garfagnana



Entra in consiglio provinciale Melania Ferrari

venerdì, 30 luglio 2021, 17:02

Entra in consiglio provinciale Melania Ferrari, su surroga del consigliere Mirco Masini, la cui nomina è decaduta nel momento delle dimissioni dal consiglio comunale di Massarosa.

Melania Ferrari, classe '89, da sempre molto impegnata nel sociale, è consigliera comunale nel comune di Molazzana cove si è presentata per la lista di centrodestra 'Prima Molazzana', che l'ha vista ottenere una forte affermazione personale, diventando la candidata più votata dell'attuale minoranza.

Alle ultime elezioni provinciali, si è presentata per il consiglio di Palazzo Ducale per la lista Alternativa Civica Centrodestra, in qualità di rappresentante del movimento creato dal presidente della Regione Liguria, Toti, 'Cambiamo!', guidato in provincia di Lucca dal suo compagno, Simone Simonini.