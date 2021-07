Garfagnana



Fantozzi (FdI): "Intervenire subito per garantire la presenza di specialisti negli ospedali della Valle del Serchio"

mercoledì, 7 luglio 2021, 13:51

"Il consiglio regionale ha approvato all'unanimità una mozione, di cui sono primo firmatario, dove si chiede di intervenire subito per riportare specialisti nei presidi ospedalieri periferici e montani. La scelta dei professionisti, che accettano di svolgere la propria attività nella Valle del Serchio, va sostenuta con incentivi economici e di carriera. I presidi ospedalieri periferici, come quelli di Castelnuovo e Barga, sono essenziali è fondamentale che continuino a soddisfare i bisogni assistenziali della comunità" annuncia il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi.

"Nella Valle del Serchio – sottolinea Fantozzi - è difficile mantenere un costante numero di specialisti per le continue mobilità, nonostante siano state considerate tutte le possibilità per la sostituzione del personale mancante, attingendo a tutte le graduatorie in essere. Si fa sempre più acuta carenza di personale medico nei presidi ospedalieri periferici, con conseguente riduzione della qualità delle prestazioni. Entro il mese di luglio Fratelli d'Italia presenterà una proposta per rilanciare la sanità nelle aree interne come quelle di Garfagnana e Media Valle" annuncia Fantozzi.