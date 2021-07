Garfagnana



Fantozzi-Tamagnini (FdI): "Riaprire a tempo pieno gli uffici postali di Castelnuovo e Castiglione"

venerdì, 2 luglio 2021, 10:03

"Inaccettabile che i cittadini, e soprattutto gli anziani, siano costretti a lunghe code sotto il sole agli uffici postali di Castiglione di Garfagnana e Castelnuovo. E' necessaria la riapertura a tempo pieno dei due uffici: Castiglione è aperto soltanto tre giorni a settimana (anziché 5 come prima della pandemia) e Castelnuovo non osserva più l'orario pomeridiano rimanendo aperto solo la mattina. Aperture che sono chiaramente insufficienti e che, invece, sarebbero possibili alla luce dell'allentamento delle restrizioni per il Covid" si appellano il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, che presenterà un'interrogazione alla Regione affinché solleciti Poste Italiane, ed il consigliere di maggioranza del comune di Castiglione di Garfagnana, Roberto Tamagnini.



"Situazioni che creano notevoli disagi agli utenti con lunghi tempi di attesa e disservizi, oltre al fatto che le code espongono gli utenti a possibili contagi. Ogni operazione negli uffici postali di Castelnuovo e Castiglione non deve trasformarsi in un'impresa titanica da compiere. Senza dimenticare che, spesso, i tempi sono ancora più dilatati a causa del collegamento internet non adeguato, per cui operazioni che dovrebbero essere semplici diventano lunghe e difficoltose –sottolineano Fantozzi e Tamagnini- Sportelli che servono non solo la popolazione dei due centri garfagnini ma anche i residenti delle frazioni e delle località montane. La riattivazione del servizio si rende ancora più necessaria in vista dei mesi di luglio e agosto e del conseguente afflusso turistico".