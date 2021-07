Francesca Michielin alla Fortezza delle Verrucole

Altri articoli in Garfagnana

mercoledì, 28 luglio 2021, 12:40

L’Azienda USL Toscana nord ovest ricorda che per la vaccinazione degli "under 18" è necessario che il minorenne sia accompagnato al centro vaccinale da entrambi i genitori oppure da uno dei genitori in possesso di delega scritta e documento di identità dell'altro genitore

mercoledì, 28 luglio 2021, 11:52

Una frode fiscale che ha coinvolto una società di San Vincenzo (LI). Una srl che gestisce alberghi. Hotel siti nei comuni toscani di Bibbona (LI), Vagli di Sotto (LU), Fucecchio (FI) e a Casalpusterlengo, in provincia di Lodi

mercoledì, 28 luglio 2021, 11:44

I nuovi casi registrati in Toscana sono 661 su 14.241 test di cui 8.681 tamponi molecolari e 5.560 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,64% (9,1% sulle prime diagnosi)

mercoledì, 28 luglio 2021, 10:26

Dalla sera del 21 luglio è stata resa nota la graduatoria degli Istituti assegnatari del fondo previsto per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale

mercoledì, 28 luglio 2021, 10:22

Domani, giovedì 29 luglio, inizio alle 21, secondo appuntamento con “Il Serchio delle Muse” con il concerto sul lago di Pontecosi con il Diffusion Brass Quintet che eseguirà musica di Puccini e Piazzola, due maestri con origini nella provincia di Lucca, in qualche modo, due lucchesi nel mondo

martedì, 27 luglio 2021, 18:28

In crescita di 286 unità (+0,7%) nei primi sei mesi dell'anno le imprese registrate in provincia di Lucca al 30 giugno 2021, che risultano essere 42.792