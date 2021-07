Garfagnana



‘Fronte del dissenso’ contro ‘Uniti per Gallicano’: “Il diritto di riunione esiste ancora?”

martedì, 27 luglio 2021, 12:33

“Fronte del dissenso” torna a replicare al nuovo attacco del gruppo consiliare din minoranza “Uniti per Gallicano”.



“Ci risiamo - risponde il gruppo -, a distanza di pochi giorni il Pd torna all’attacco contro chi dissente dalle misure del governo Draghi. Il comune di Gallicano dev’essere proprio un’isola felice, se il gruppo di minoranza non ha niente di meglio che prendersela con il diritto dei cittadini ad incontrarsi, riunirsi e discutere. L’articolo 17 della Costituzione così recita: «I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi». E’ esattamente questo che faremo venerdì sera: una normale riunione di persone che vogliono organizzare l’opposizione al green pass ed all’obbligo vaccinale”.



“I piddini di Gallicano - attacca - vorrebbero trasformare questo diritto, al quale non rinunceremo mai, in una specie di nuovo reato. Per loro gli amici di Draghi possono riunirsi quando e dove vogliono, chi si oppone no. La gravità della cosa si commenta da sola. Una vergogna! Una vergogna doppia per chi si fregia nel nome della qualifica di “democratico”. Comunque questi signori si tranquillizzino. Noi siamo serenamente convinti delle nostre idee e non saranno certi schiamazzi forcaioli a farcele cambiare. Noi siamo pacifici, come lo sono state le manifestazioni di sabato scorso, ma non arretreremo mai davanti alla prepotenza di chi vorrebbe chiuderci la bocca. Mai”.