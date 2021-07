Garfagnana



Garfagnana, luglio ricco di eventi

venerdì, 9 luglio 2021, 12:24

Dieci giorni di eventi importanti quelli in programma in Garfagnana: a partire da oggi venerdì 9, e anche il prossimo venerdì a Castelnuovo apertura serale dei negozi a partire dalle 21.

A Fornovolasco questo e il prossimo venerdì escursione all'anello del Monte Forato e Speleogita alla “tana che urla” a cura di Apians (quest'ultima anche sabato e domenica 3, 4, 10 e 11), mentre a Pieve Fosciana “Griglie in festa”, evento enogastronomico dalle ore 19 che si svolgerà da oggi fino a domenica e anche il prossimo weekend, sempre da venerdì a domenica.

Stasera Castiglione ospiterà anche un breve corso propedeutico alla raccolta es al consumo di funghi alle ore 21, mentre alla stessa ora alla ex pista fi pattinaggio vi sarà un omaggio a Giorgio Gaber

La IAM Festival organizzerà stasera presso la Sala Suffredini a Castelnuovo Garfagnana uno spazio giovani alle ore 18:30 (che si replicherà domenica alle 12), mentre alla stessa ora si esibirà al teatro Alfieri sabato 10 con un concerto da musica da Camera e poi ancora domenica 11 a Massa Sassorosso con il concerto del Quintetto Italiano di fisarmoniche alle ore 17.

Domenica 11 a Castelnuovo alle ore 21 ci sarà un incontro con Emanuele Trevi, mentre la mattina alle 9 a Castiglione di Garfagnana si svolgerà nel centro storico il Mercato Garfagnino; a Palleroso invece “Motomerenda dal Contadino” e “Passomerenda”, a cura di Vis Movendi.

L'associazione Garfagnana Experience ha organizzato sabato 10 due uscite, la prima lungo la via del Cagio (anche sabato prossimo) e la seconda, un canyoning al Rio Selvano (che si svolgerà anche domenica, martedì 13, sabato 17 e domenica 18). Domenica 11 e 18 vi sarà una escursione, sempre a cura dell’associazione, lungo la via del pane, oltre a delle uscite in E-MTB nel cuore delle Alpi Apuane (lunedì sempre in E-MTB “Borghi e panorami della Garfagnana”), mentre giovedì 15 “Borghi, Natura e vini di montagna in e-bike”.

Sabato 10 a Gallicano l'arte torna per le strade con “Gallicano Paste Up" dalle ore 20:45, mentre domenica sempre nel paese la Proloco promuove l'evento “Paesaggi a Passeggio: via Clodia" oltre che sabato 17 e domenica 18 il raduno di MTB.

Mercoledì 14 invece l’associazione Garfagnana Experience organizzerà presso la Pania di Corfino un “tramonto in vetta" e un'escursione sulla Pania della Croce e l’altopiano della vetricia.

Wild Trails organizzerà sul Monte Sumbra “Il Sumbra! L’Half Dome della Toscana” e sabato 17 “La Pania al Tramonto! Tramonto in Orecchiella con spaghettata” mentre l'Ass. Garfagnana guide proporrà giovedì 15 un escursione “Sul balcone della Garfagnana” presso la Pania di Corfino.

Sempre giovedì presso il Parco Dronero a Castelnuovo “nati per leggere” dalle ore 18 e “vivere Castelnuovo-incontro con Carlo Cottarelli” alle 21.

Presso la Fortezza di Mont'Alfonso invece “Mont’Alfonso sotto le stelle – Concerto del Quintetto Astor Piazzolla” alle ore 21:15 e sabato alla ex pista di Pattinaggio per la serie di eventi “Effetto Cinema” sarà proiettato “Lorax, il guardiano della Foresta” alle 21.

La IAM Festival organizzerà poi un concerto di “Esperanto Trio” alle ore 16:30 mentre alla ex pista di pattinaggio il giorno successivo, domenica 18, aprirà uno spazio giovani dal titolo “Puccini Jazz Day” alle ore 21:30.

Molte anche le mostre, a partire dal percorso fotografico “Le nostre Chiese, i nostri tesori” a Castiglione di Garfagnana (aperta dal venerdì alla domenica) e quella d'arte “Elementi" a Palazzo Carli (Sillico) aperta tutti i giorni. Sia questo weekend che il prossimo sarà anche visibile “Estate in mostra -I quadri di Chiara" dalle 10 alle 18:30 mentre a San Pellegrino si terrà l'esposizione “Una storia di Confine".