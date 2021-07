Garfagnana



Gaspari scrive a Poste: “Riaprire a tempo pieno l'ufficio di Castiglione”

giovedì, 1 luglio 2021, 12:40

Con una lettera indirizzata a Poste Italiane, il primo cittadino di Castiglione di Garfagnana, Daniele Gaspari, ha richiesto la riapertura a tempo pieno dell'ufficio postale del capoluogo:



"Il sottoscritto Gaspari Daniele, sindaco del comune di Castiglione di Garfagnana, a seguito del perdurare della situazione di parziale chiusura dell'Ufficio Postale del capoluogo (tre mattine anziché cinque come da sempre è stato, e fino a prima dell'avvento della pandemia), con la presente sono a sottoporre alla vostra attenzione che ormai da troppo tempo questa situazione crea notevoli disagi agli utenti con lunghi tempi di attesa e disservizi. Tutto ciò in considerazione anche delle promesse fatte mesi fa di una imminente ripresa dell'apertura a tempo pieno dell'Ufficio come nel periodo ante Covid, ma che sono risultate non veritiere.

Non più tardi di stamattina prima di accedere al palazzo Comunale per le mie attività istituzionali ho notato una inquietante fila di persone in attesa per poter usufruire dei servizi postali, e sicuramente queste lunghe, numerose ed eccessive code espongono gli utenti a possibili contagi oltre che ad una dura prova di resistenza fisica e mentale!

Non posso che rammaricarmi di tutto ciò, e soprattutto non posso non tenere in considerazione le numerose proteste dei cittadini, anche perchè a fine mattinata quando sono uscito dal Comune, ho ritrovato la coda di utenti (come visibile dalla foto anche se inferiore a quella della prima mattinata....) tra cui persone anziane costrette ad attendere in piedi e sotto il sole, e sinceramente non saprei se scegliere di far coda al freddo sotto la pioggia o sotto la neve come più volte già capitato!

Un mio ulteriore rammarico è stato quello nell'apprendere da alcuni utenti che uscivano “stremati, ma contenti al tempo stesso per essere riusciti nell'impresa...!” che oltre a questa problematica anche il personale dell'Ufficio Postale è costretto ad operare in situazione precaria perchè il collegamento internet non risulta adeguato e quindi molto spesso i tempi di svolgimento anche delle operazioni che dovrebbero essere semplici, risultano lunghi e difficoltosi!

Come Sindaco di uno dei Comuni montani della nostra Garfagnana ho già visto chiudere alcuni sportelli, e questo ha creato grandi disagi per gli utenti della zona, anche perchè spesso per rispettare le scadenze gli utenti sono costretti a muoversi anche nei comuni vicini, come succede per recarsi all'Ufficio Postale del nostro Capoluogo;

Sicuramente non sono in grado di comprendere le criticità che Posteitaliane ha in questo momento, ma ritengo altresì importante che queste difficoltà non si debbano assolutamente riflettere sulle oggettive necessità della popolazione.

Chiedo pertanto la riapertura imminente a tempo pieno dello sportello di Castiglione di Garfagnana, così da eliminare il disagio per i tutti i cittadini del Capoluogo e non solo, perchè tutti i residenti delle frazioni e delle località motane utilizzano detto sportello;

La riattivazione del servizio si rende ancora più necessaria vista la forte affluenza di persone che si verifica in questi giorni alla sede centrale del Capoluogo di Castiglione di Garfagnana, anche in considerazione del periodo estivo e quindi dell'afflusso turistico; i tre giorni di apertura settimanale sono insufficienti e non appropriati per fornire un adeguato servizio agli utenti.......è il momento di agire senza offendere ulteriormente la pazienza e la disponibilità dei cittadini di Castiglione!

Pertanto sollecito la riattivazione immediata del servizio, con particolare attenzione alla fuzione di pagamento delle pensioni, visto che interessa le persone anziane e quindi più deboli e quindi a rischio di contagio dal virus, che in taluni casi non essendo munite di patente devono farsi accompagnare con mezzi pubblici o da familiari.

Fiducioso di un benevolo accoglimento della presente, come già avvenuto nelle precedenti occasioni, ringrazio fin da ora".