Garfagnana : fabbriche di vergemoli



Grotta del Vento, riaperti tutti gli itinerari turistici

venerdì, 16 luglio 2021, 20:21

Dopo il ripristino del "primo itinerario", della durata di un'ora, riaperto al pubblico a partire dal 26 aprile dopo la lunga chiusura dovuta al Covid, è di nuovo possibile visitare anche il "secondo itinerario" (durata due ore) che si spinge fino al fiume sotterraneo, ed il "terzo itinerario" (visita completa della grotta, della durata di tre ore).



Il servizio di prenotazione elettronica, da effet6tuarsi tramite il sito www.grottadelvento.com, garantisce la certezza di effettuare le visite guidate negli orari scelti all'atto dell'acquisto online dei biglietti. Uno strumento prezioso che elimina code, lunghe attese, o addirittura il rischio di compiere un viaggio a vuoto fino alla grotta. Per informazioni o chiarimenti rivolgersi al numero 0583 722024. Per gruppi organizzati composti da almeno venti persone le prenotazioni vanno effettuate telefonicamente componendo lo stesso numero.



Nettamente migliorata anche la viabilità d'accesso. Gli ultimi due chilometri della strada comunale che conduce alla grotta, nei quali il traffico era reso difficoltoso da numerose strettoie che spesso costringevano gli automobilisti al lunghe retromarce, sono stati finalmente ampliati, in modo da facilitare il transito dei bus turistici e dei camper. Restano comunque le criticità della strada provinciale, sia a Gallicano, sia nel tratto di strada che costeggia il Lago di Trombacco.



È stato inoltre attivato da Vaibus un servizio di linea per la Grotta del Vento da Gallicano e dalla stazione ferroviaria di Mologno. Le corse verso la grotta sono tre: una di queste parte dalla stazione di Mologno, alle ore 9,15 (e da Gallicano alle 9,20), con arrivo alla grotta alle 9,50. Le altre due partono da Gallicano alle 13,55 e alle 17,10, con arrivo alla grotta alle 14,40 e alle 17,55.



Dalla grotta le partenze avvengono alle 9,50 (solo fino a Gallicano), alle 14,40 ed alle 17,55 (in entrambi i casi fino alla stazione di Mologno, con sosta a Gallicano). Il servizio è attivo solo nei giorni feriali della stagione estiva.



L'istituzione del servizio di linea colma una grave lacuna: la Grotta del Vento, pur essendo la principale attrazione della Garfagnana, era rimasta l'unica, tra le maggiori grotte turistiche italiane a non essere raggiunta dai mezzi pubblici, nonostante le reiterate richieste provenienti soprattutto dagli uffici di informazioni turistiche e dagli operatori della ricettività della valle del Serchio, della Versilia e della piana Lucca.



Nello stesso tempo l'agenzia SB Travel (Autoservizi Biagiotti), di Mologno (Barga) propone un interessante programma di escursioni giornaliere che da Lucca, Montecatini Terme, Pisa, Tirrenia, Marina di Massa e da tutta la Versilia, conducono i turisti alla Grotta del Vento e nei luoghi di maggiore interesse della valle del Serchio, tra i quali Isola Santa, Castelnuovo, Barga, Castiglione, Vagli e la fortezza delle Verrucole, oltre alle vette più accessibili delle Alpi Apuame (monti Matanna, Croce, Pania dellla Croce, Sumbra). Per informazioni tel. 0583 75113 / 335 1930799.



Il particolare interesse degli operatori della Versilia per la Garfagnana deriva dal desiderio di offrire alla propria clientela la fruizione delle straordinarie attrattive naturalistiche (e non solo) della valle del Serchio: un valore aggiunto capace di rendere indimenticabile il soggiorno marino. E come la Versilia ha bisogno della Garfagnana, la Garfagnana ha bisogno della Versilia, principale bacino d'utenza per le proprie strutture. La Garfagnana è l'entroterra della Versilia, la Versilia è il mare della Garfagnana. Divisi, (e nello stesso tempo uniti), dalla catena delle Alpi Apuane, i due territori distano appena una manciata di chilometri l'uno dall'altro. Se opportunamente integrati, insieme potrebbero costituire una realtà turistica dal valore ineguagliabile.