Garfagnana



Il Nucleo Paracadutisti Garfagnana ricorda i caduti per la patria

giovedì, 29 luglio 2021, 21:55

Come ogni anno, il Nucleo Paracadutisti Garfagnana organizza una semplice cerimonia per ricordare tutti i Caduti per la Patria presso il Sacrario della Croce di Stazzana e allo stesso tempo rendere omaggio alla memoria del Cappellano Militare Paracadutista Don Egisto Folegnani, Parroco di Colle, che fortemente volle e si adoperò per la realizzazione del Sacrario.



Il ritrovo di partecipanti è fissato per sabato 31 luglio p.v. alle ore 20.00 presso il cimitero di Colle, dove è sepolto Don Egisto Folegnani, per un omaggio alla tomba del Cappellano Militare.



Il programma prevede uno spostamento con mezzi propri fino al Sacrario della Croce di Stazzana, dove la cerimonia si concluderà con un omaggio a tutti i Caduti per la Patria. Sarà presente Don Damiano Bacciri, per una doverosa preghiera e un momento di riflessione.



Tenendo conto dell’attuale situazione di emergenza covid, la cerimonia si svolgerà all’aperto per consentire il mantenimento delle adeguate distanze e i partecipanti sono invitati a indossare la maschera protettiva per poter partecipare all’evento.