Garfagnana



Isi Garfagnana, Federica Gaspari prima classificata alla gara nazionale di meccanica

giovedì, 8 luglio 2021, 21:59

La studentessa Federica Gaspari, della classe 4 B dell’ITT “F.Vecchiacchi” indirizzo “Meccanica, Meccatronica ed Energia” è stata proclamata vincitrice in data 1 luglio della prestigiosa Gara Nazionale di Meccanica per l’anno 2021.



La gara è stata indetta quest’anno dall’IS Galilei di Conegliano Veneto e vi hanno partecipato 25 concorrenti delle classi quarte e quinte degli ITT Indirizzo Meccanico. Ad un primo incontro on line, dedicato agli aspetti pratici e normativi dello svolgimento, hanno partecipato i professori Alfredo Rocchiccioli e Salvatore Zarrella ed i tecnici della sede di via Nicola Fabrizi, per poter allestire l’aula di svolgimento secondo i rigidi protocolli previsti. La vera e propria fase di gara si è poi svolta in due giorni: nel primo l’alunna si è cimentata nella progettazione di un organo meccanico appartenente ad un sollevatore, nel secondo ha disegnato tutti gli organi appartenenti ad un riduttore di velocità (ruote dentate, alberi, linguette, ecc.).



Federica, ancora entusiasta per la bella notizia, ci dice: “Questa è una grande soddisfazione per me, visto l’impegno profuso durante tutto il mio percorso scolastico! Inoltre, penso sia una vittoria importante per tutte le ragazze, perché dimostra che non ci sono percorsi maschili o femminili, ma tutti possono fare tutto quello che ritengono adatto a loro. Infine ci tengo a ringraziare compagni e professori, che hanno contribuito alla mia crescita personale e scolastica”.



Il prof. Zarrella, infatti, dichiara: “Complimenti a Federica! E’ stata molto brava a dimostrare le sue capacità, nonostante le difficoltà dovute allo svolgimento in epoca di Covid-19 ed al fatto che molti partecipanti fossero di classi quinte, perciò più avanti di lei nei programmi, nonché più grandi”.



Anche il prof. Rocchiccioli si unisce con orgoglio al plauso a Federica, aggiungendo: “Il percorso di preparazione è stato affrontato dall’alunna con serietà e passione, cogliendo l’opportunità di approfondire e migliorare le proprie conoscenze e competenze, piuttosto che quella di vincere un premio. Inoltre alcuni argomenti sono stati affrontati da Federica in autonomia, poiché non ancora spiegati in classe al momento della gara. Anche per noi docenti supportare Federica nella sua preparazione è stata l’occasione per affinare e potenziare la nostra preparazione. Infine vorrei ringraziare il dirigente scolastico prof. Oscar Guidi, per aver accolto fin da subito con calore la partecipazione a questa iniziativa, rendendo possibile a tutti noi e soprattutto a Federica il raggiungimento di quest’obiettivo”.



Dal canto suo il dirigente scolastico si complimenta con l’alunna Federica Gaspari, con i docenti che l’hanno aiutata e supportata nella preparazione e con l’IS Galilei di Conegliano, che ha organizzato la gara con la massima serietà e professionalità, superando le difficoltà causate dall’emergenza dovuta al Covid-19, dichiarando infine: “Il risultato ci riempie di orgoglio e sicuramente motiva ancora di più tutti i docenti a dare il massimo per i loro alunni. Gli studenti dell’ISI Garfagnana quest’anno si sono distinti a livello nazionale su un ampio ventaglio di discipline: matematica, letteratura, meccanica, a testimonianza dell’alta qualità della didattica per tutti i corsi offerti dall’Istituto. Ancora complimenti vivissimi a Federica, che con il suo successo porta lustro a tutto il nostro ISI! Ora, poi, toccherà a noi: infatti la scuola vincitrice dovrà organizzare e ospitare la gara l’anno successivo!”