Garfagnana



Isi Garfagnana: l’istituto risulta assegnatario del fondo Stem

mercoledì, 28 luglio 2021, 10:26

Dalla sera del 21 luglio è stata resa nota la graduatoria degli Istituti assegnatari del fondo previsto per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale. ISI Garfagnana, ottenendo un punteggio molto buono, si posiziona nella parte alta della classifica e potrà così contare su un contributo di ben 16.000 euro da dedicare a laboratori e dotazioni digitali e multimediali.



Il dirigente scolastico, prof. Oscar Guidi, esprime massima soddisfazione per l’ottenimento di questo importante contributo, commentando così: “L’attribuzione di questo fondo ci permette di potenziare tutti gli aspetti che riguardano le discipline STEM, che in un Istituto in grado di offrire una proposta varia ed eterogenea come il nostro sono molto importanti e si prestano a molteplici scopi formativi, non solo riguardanti le materie di studio più propriamente considerate STEM, ma anche con importanti risvolti didattici relativi a molti degli altri insegnamenti, intesi di solito in modo più tradizionale. Auspico che questa sarà dunque l’occasione giusta per potenziare da un lato la nostra dotazione digitale, che già era fra le migliori sul territorio provinciale, e dall’altro per rendere le scuole del nostro ISI parte davvero integrante del Piano Scuola Digitale”. Anche la Funzione Strumentale Orientamento, prof.ssa Sara Bertelli, entusiasta delle possibilità che l’ottenimento di questo contributo offre, commenta: “E’ importante che le scuole del nostro ISI siano sempre più al passo con i tempi e si mantengano in grado di offrire una proposta formativa ed educativa di prim’ordine per tutti i ragazzi che ci hanno scelto e per tutti quelli che vorranno sceglierci. Ci proponiamo di costruire insieme a studenti e famiglie il futuro dei nostri alunni: migliori e più all’avanguardia sono gli strumenti e gli ambienti, anche digitali, di cui possiamo avvalerci, più efficaci saremo nel raggiungere il nostro obiettivo.”