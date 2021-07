Garfagnana



La proposta della Lega: "A Jasmine Paolini le "Ali del Pegaso"

venerdì, 2 luglio 2021, 13:06

Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega, si complimenta con la tennista di Bagni di Lucca, Jasmine Paolini, per il pass alle Olimpiadi di Tokio.



"Nel complimentarci con la giovane tennista di Bagni di Lucca Jasmine Paolini che ha ricevuto il pass per le Olimpiadi di Tokio - afferma - pensiamo che sia doveroso omaggiarla con le "Ali del Pegaso" il significativo riconoscimento che viene dato dal Consiglio Regionale agli under 35 che si sono distinti, ad esempio, nell'ambito della cultura, del lavoro ed appunto dello sport."



"Riteniamo - prosegue il consigliere - che Jasmine meriti questo attestato, perchè la sua presenza all'importante manifestazione sportiva rappresenta un traguardo molto significativo per ogni atleta."



"Giusto che i giovani talenti toscani, in questo caso lucchesi - precisa l'esponente leghista - sentano, dunque, la vicinanza delle Istituzioni."



"Con l'occasione - conclude la rappresentante della Lega - facciamo altresì un grosso in bocca al lupo alla brava tennista, auspicando che sappia tenere alto il nome dell'Italia e della Lucchesia."