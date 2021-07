Garfagnana



Lega: "Più presenti sul territorio in vista delle prossime amministrative"

giovedì, 1 luglio 2021, 12:34

Il commissario della Lega Mediavalle Garfagnana, Luigi Pellegrinotti, congiuntamente ai delegati Cipriano Paolinelli per la Mediavalle e Pierluigi Grandini per la Garfagnana, annuncia alla cittadinanza l'inizio di un percorso di lavoro, di crescita e di opposizione in quei comuni dove il Carroccio non ha la rappresentanza del proprio partito o di supporto dove ha i propri rappresentanti nei consigli comunali confrontandosi con essi.

"Non abbiamo nessun pregiudizio o critica nei confronti delle opposizioni presenti - esordiscono -, ma crediamo sia giusto avere una rappresentanza territoriale comunale e politica laddove questa manchi, che rappresenti la vera identità di pensiero politico".

"La Lega, in questi mesi - affermano -, ha lavorato in più occasioni per portare proposte sui tavoli sia provinciali che regionali, molte volte senza interesse mediatico, ma solo con l'unico interesse di portare un contributo concreto al cittadino. Riteniamo sia il momento di proseguire e di affinare un percorso costruttivo in questi comuni prendendo atto anche delle varie problematiche che purtroppo sono presenti, così da poter arrivare preparati, essere pronti e decisivi anche alle prossime amministrative".

"Vogliamo con tutte le persone attive - concludono - portare in futuro in questi comuni non rappresentati dai nostri consiglieri comunali, il metodo di governo Lega, di buon senso, ed essere un esempio di efficienza per la Valle. Faremo sui territori una marcata opposizione extraconsiliare, costruttiva e con una chiara e non confusa interpretazione dei propri ideali politici. Convocheremo appena possibile varie assemblee pubbliche per informare nel dettaglio come il partito Lega Salvini Premier è strutturato, per avere chiari riferimenti, ma soprattutto per presentare alla popolazione quella che è la nostra chiara visione programmatica sia politica che amministrativa per i nostri territori comunali".