Lega, terza settimana di raccolta firme sulla riforma della giustizia

venerdì, 16 luglio 2021, 17:08

Anche questo weekend la Lega scende in piazza con i suoi gazebo per raccogliere le firme per la riforma sulla giustizia. Ricorda il commissario provinciale Riccardo Cavirani: "Dopo lo scorso weekend con la presenza di Matteo Salvini sul territorio i nostri militanti saranno presenti nelle seguenti piazze, per continuare a raccogliere le firme".



I gazebo presenti sul territorio in questo fine settimana saranno:



PIETRASANTA venerdì 16 luglio presso piazza Carducci dalle 21:00-24:00

ALTOPASCIO sabato 17 luglio in piazza della Magione dalle ore 9 alle 12

MARGINONE sabato 17 luglio in piazza Matteotti dalle 17:30 alle19:30

MASSAROSA sabato 17 luglio presso il Caffè Agora dalle ore 9:00 alle 11:00

TORRE DEL LAGO sabato 17 luglio presso il Viale Marconi fronte studio Ferrari dalle ore 10 alle 13

VIAREGGIO sabato 17 luglio presso piazza Campioni dalle 17 alle 23:30

CAMPORGIANO sabato 17 luglio in piazza San Giacomo dalle ore 9:00-12

VILLA BASILICA domenica 18 luglio presso Via del Romitorio altopiano delle pizzorne dalle 12 alle 18

MASSAROSA martedì 20 luglio presso il mercato settimanale vicino agli impianti sportivi dalle 9:30 alle 12:30.



"Vi aspettiamo numerosi a dare il vostro supporto a questa campagna referendaria per la riforma della giustizia" conclude Cavirani.