Garfagnana : vagli sotto



Muore escursionista sul monte Roccandagia

domenica, 4 luglio 2021, 14:29

Ancora un tragico incidente sulle Alpi Apuane. Un escursionista, Alessio Amato, 33 anni, originario di Pisa e residente a Cenaia, nel comune di Crespina Lorenzana, ha perso la vita precipitando a valle mentre si trovava su delle placche rocciose nella parte finale del canale di San Viano, nel gruppo della Roccandagia, nel comune di Vagli Sotto.



La centrale del 118 è stata avvisata intorno alle 13.20. Allertato l'elisoccorso Pegaso che, dalla piazzola di Orto Murato, ha caricato il personale dirigendosi sul posto. I vigili del fuoco sono stati informati dalla centrale del 112, per conoscenza, e sono stati pre-allertati.



E' in corso in questi minuti un intervento del soccorso alpino per il recupero di una ragazza, rimasta bloccata all’uscita del canale, che si trovava assieme alla vittima. I due volevano raggiungere la vetta della Roccandagia ma hanno intrapreso un’altra traccia, pare scaricata dal web, che li ha portati sulla destra orografica dell’uscita del canale su un terreno molto impervio e ripido caratterizzato da sfasciumi verticali e da paleo.

La squadra dei tecnici sta raggiungendo la ragazza da terra, su un terreno particolarmente infido. La squadra ha già iniziato le manovre di calata. Contestualmente Pegaso, pronto ad intervenire non appena le condizioni meteo lo avrebbero consentito per portare l’escursionista fino a Castelnuovo Garfagnana, ha abortito la missione e quindi si è proseguito con la calata fino al sentiero. Un’ambulanza si sta dirigendo verso Campocatino.



Ore 22.15 l’intervento si chiude con l’arrivo a Campocatino. La ragazza è stata visitata da personale medico ed è stata accompagnata a Castelnuovo.