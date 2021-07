Garfagnana



Notte magica in Valle del Serchio: Di Lorenzo e la nazionale sul tetto d'Europa

lunedì, 12 luglio 2021, 00:15

di michele masotti

Un'eroica Italia sale sul trono d'Europa, 53 anni dopo la precedente affermazione. I ragazzi di Roberto Mancini, con il ghivizzanese Giovanni Di Lorenzo ancora una volta impiegato per tutti i 120 minuti, sono stati dei veri e propri leoni di Wembley, poiché sono riusciti ad avere la meglio ai calci di rigore sulla nazionale inglese, sospinti dal tifo di più di 60 mila tifosi dei tre leoni.

Una vittoria arrivata nel giorno in cui anche un altro italiano, come Matteo Berrettini, peraltro ammirato a Lucca tre anni fa nelle finali nazionali di tennis, ha disputato una grande partita nella finale di Wimbledon.

Un successo che, senza voler scadere in una banale retorica, ha il sapore di una ripartenza per un paese che da quasi un anno e mezzo ha dovuto fare i conti con l'emergenza sanitaria e con tutti i problemi, di ogni genere, che ne sono scaturiti. Ancora una volta, come avvenuto nell'82, quando l'Italia stava uscendo dagli anni di piombo, la nazionale azzurra ha lanciato un forte messaggio al paese, grazie ad un gruppo giovane e coeso che ha fatto vedere un gran calcio ed ha saputo stringere i denti quando era necessario.

Una nazionale di calcio risorta dalle ceneri di un fallimento, targato Giampiero Ventura, quando, nel novembre del 2017, la nazionale fallì l'accesso ai campionati mondiali di Russia 2018.

Si prennuncia così una notte di festa - chiaramente si spera in maniera responsabile e giudiziosa - in tutta la Valle del Serchio e, chiaramente, in tutta la penisola italiana. Un entusiasmo che ha travolto anche la chiesa con il suono delle campane nel capoluogo garfagnino. Fuochi d'artificio e sfilata di auto, a suon di clacson e cori, con bandiere tricolori a sventolare in questa magica notte italiana.

