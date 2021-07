Parco Appennino, inaugurato il centro 'Laudato Sì' all'eremo di Bismantova

Altri articoli in Garfagnana

giovedì, 8 luglio 2021, 21:59

La studentessa Federica Gaspari, della classe 4 B dell’ITT “F.Vecchiacchi” indirizzo “Meccanica, Meccatronica ed Energia” è stata proclamata vincitrice in data 1 luglio della prestigiosa Gara Nazionale di Meccanica per l’anno 2021

giovedì, 8 luglio 2021, 16:22

Michele Giannini, primo cittadino di Fabbriche di Vergemoli ed esponente di Fratelli d'Italia, si è unito alla manifestazione indetta da ANCI che si è svolta in piazza SS. Apostoli a Roma

giovedì, 8 luglio 2021, 15:22

Nella notte tra mercoledì e giovedì, un lupo ha assalito una pecora appena diventata mamma e il suo agnellino nato da pochissimo, sbranando tutti e due gli animali e gettando nello sconforto gli allevatori

giovedì, 8 luglio 2021, 14:23

L’Azienda USL Toscana nord ovest ha tagliato un altro importante traguardo: oltre un milione di vaccini somministrati dall’inizio della campagna

giovedì, 8 luglio 2021, 14:02

Una rapida perturbazione è in arrivo su gran parte della Toscana, in particolare nelle zone centro settentrionali dalle 13 alla mezzanotte di oggi, giovedì 8 luglio. In questo arco di tempo sono previsti temporali isolati anche di forte intensità, possibili colpi di vento sull’Appenino e grandinate

giovedì, 8 luglio 2021, 11:46

Dalla metà del mese di maggio 2021 Valeria Massei è la nuova responsabile della struttura dell’Educazione e promozione della salute area nord (Lucca-Versilia-Massa Carrara), nell’ambito del Dipartimento di Prevenzione aziendale