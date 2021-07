Garfagnana



Passo dei Carpinelli: la magia del cinema e del teatro dentro il bosco

mercoledì, 21 luglio 2021, 16:51

di francesca vatteroni

Cinema ispirato soprattutto a pièces teatrali e a Shakespeare, teatro, concerti e laboratori di scrittura creativa: tutto sotto una pineta, al Passo dei Carpinelli, in via Don Pierotti 18, presso il Villaggio Barilari, dove hanno residenza l'organizzatrice Consuelo Barilari e il suo compagno, Federico Valente, che hanno creato un luogo magico in montagna, lontani dall'afa e dal nervosismo della città.

"Immaginate di stare seduti nel bosco, su un tronco ma con la moquette sotto i piedi e vedere, proprio come al cinema, i vostri film preferiti, magari incontrando il regista o l'attore che li interpreta e parlare con lui dei segreti di quei film - spiega in una nota lo staff di Graal Cult Fest -. I posti distanziati ricavati nei tronchi sono 54 e 20 le sedie, aggiunte per i meno "sportivi". Si ricorda di portare con sé una copertina. L'unico nemico è il maltempo. Se piove il programma è rimandato, non annullato, solo rimandato ad un'altra data".

"Il programma - prosegue il comunicato - è inserito all'interno di un più vasto programma, quello della seconda edizione del GRAAL CULT FEST, che tocca tanti luoghi della Garfagnana: da Castelnuovo Garfagnana a Piazza al Serchio, da Castiglione di Garfagnana a Villa Collemandina, con spettacoli teatrali, stages, incontri, workshop. Un fitto cartellone cha ha ottenuto il patrocinio della Regione Toscana, dell'Unione dei Comuni della Garfagnana e del Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano. Oltre ai Comuni coinvolti".

Ecco alcuni appuntamenti imperdibili:"Lo spettacolo "Orlando Furioso: femmine amate, armate, ammaliatrici", ovvero tutte o quasi le Donne dell'Ariosto con la partecipazione di attori under 35 selezionati nelle audizioni, oppure lo stage di drammaturgia e scrittura creativa su "Il Bosco. Da Shakespeare all'Orlando Furioso". E poi, il 19 agosto, la grande "Caccia al Tesoro...Alla Ricerca del Graal" , attraverso i territori dell'Alta Garfagnana. Tra i concerti, quello dei Silent Sound e Repetita Iuvant a Piazza al Serchio sabato 7 agosto".

Questo il programma del cinema a luglio:

20 luglio La Maledizione Dei Templari 1 regia Jose Dayan, con Gerard Depardieu, Jeanne Moreaux, Philippe Thereton, Luca Barbareschi, Serena Ottieri, Violante Placido;

22 luglio Camille Claudel Regia Bruno Nuytten Con Gerard Depardieu, Isabelle Adjani, Alain Cuny; 23 luglio ELISABETH regia Shekar Kapur Con Cate Blanchett , Geoffrey Rush;

24 luglio EXCALIBUR regia John Boorman Con Nigel Terry, Helen Mirren, Nicholas Clay, Cherie Lunghi, Patrick Stewart, Gabriel Byrne; 25 luglio SHAKESPEARE IN LOVE, regia John Madden. Con Joseph Fiennes, Gwyneth Paltrow, Geoffrey Rush, Tom Wilkinson, Judi Dench;

26 luglio Sogno Di Una Notte Di Mezza Estate regia Elijah Moshinsky. Con Helen Mirren, Brian Glover, Peter McEnery;

27 luglio COME VI PIACE regia Kenneth Branagh. Con Romola Garai, Bryce Dallas Howard, Kevin Kline, Adrian Lester, Janet McTeer;

28 luglio AMLETO regia Rodney Bennett con Derek Jacobi, Claire Bloom, Eric Porter, Patrick Stewart;

29 luglio OTELLO regia Colin Laurey Con Anthony Hopkins, Bob Hskins; Penelope Wilton ;

30 luglio MACBETH regia Jack Gold con Nicol Williamson, Jane Lapotaire, Tony Doyle;

31 luglio La Commedia Degli Errori regia James Cellan Jones ; con Roger Daltrey, Michael Kitchen, Cyril Cusack.

Per visionare tutto il programma: www.graalcultfest.it. Per prenotare il posto al CINEMA NEL BOSCO: graalcultfest@gmail.com . Possibilità di acquistare con 3 euro la CARD per avere il posto prenotato e il cuscino che verrà ritirato all'ingresso.