Garfagnana



Pomeriggi domenicali per l'arte a Borsigliana

sabato, 3 luglio 2021, 12:25

Dalla prima domenica di luglio, a cura dell’associazione di volontariato Civitas Borsigliana Odv, nel pomeriggio a partire dalle 15 in poi, ci sarà l’apertura straordinaria domenicale, ovviamente nel rispetto delle ancora vigenti norme anticovid, della chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta di Borsigliana in comune di Piazza al Serchio, per tutti gli interessati a visitare questo splendido monumento artistico-religioso che conserva diverse opere di pregevole fattura, a cominciare dal trittico quattrocentesco di Pietro da Talada, il Coro ligneo, un seicentesco Ciborio ligneo, un’artistica copertura lignea del fonte battesimale, il trittico cinquecentesco di Lorenzo Costa e tre altari in legno del ‘600-‘700, il maggiore e quelli della Madonna delle Grazie e della Madonna del Rosario. Infine, sulla destra entrando, dentro una nicchia, una statua in legno dipinto della Madonna Addolorata del XIX secolo, vestita con stoffe ottocentesche, il vestito di nozze originale di Clementina Accorsini Chiari.



All’ormai piccolo, ma millenario paese di Borsigliana, ci si arriva attraverso la provinciale Piazza al Serchio-Sillano, con due bivi, sempre a destra, dopo 3 e 5 km da Piazza al Serchio. I visitatori troveranno anche diverse pubblicazioni, tra cui una brochure storico-artistica. La chiesa ad unica navata, con abside (coro) semicircolare, di origine tardo medievale, ampliata nel corso del XVIII secolo, conserva sulla parte sinistra della facciata, tracce della probabile struttura originaria, con la lunetta della precedente porta, ora murata ed un architrave istoriato riconducibile al secolo XV.