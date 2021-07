Garfagnana



Positivo al Covid il sindaco di Castiglione

sabato, 17 luglio 2021, 12:59

di simone pierotti

Il sindaco di Castiglione di Garfagnana Daniele Gaspari è risultato positivo al covid-19: la notizia è stata diffusa tramite la pagina social del comune garfagnino ed è stata confermata dallo stesso primo cittadino, da noi raggiunto telefonicamente.

“Ho appreso dell’esito del tampone questa mattina. Fortunatamente sto bene, ho leggeri sintomi influenzali”.

Il caso del sindaco è legato direttamente al precedente caso del comune, ovviamente. “Mia figlia è tra i sette studenti, positivi al covid, rientrati dal progetto Erasmus a Lisbona. Prima della partenza i tamponi erano risultati negativi, al rientro in Italia sono risultati positivi. Ovviamente ero già in quarantena, come mia moglie, che sta attendendo l’esito del tampone”.

Sa se si tratta della variante Delta? “Non è possibile saperlo al momento perché servono ulteriori riscontri. E’ possibile, ho già fatto la prima vaccinazione e sono in attesa della seconda, la cosa confortante è che i sintomi sono leggeri”.

Come si sta organizzando con il lavoro con gli uffici comunali? “Mi sono attivato da casa tramite telefono e computer. Ovviamente non potrò essere presente personalmente per un po' di tempo ma ci saranno i miei colleghi”.

Pensa che ci sia una ripresa dei casi ultimamente? “Stiamo assistendo a qualche nuovo caso anche in Valle del Serchio, dopo una fase tranquilla. E’ la dimostrazione che dobbiamo mantenere sempre alta la guardia, seguendo le precauzioni principali, come l’igienizzazione e l’uso della mascherine”.