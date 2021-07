Presentato ‘Il Serchio delle Muse’: 11 concerti nel ricordo del maestro Luigi Roni

Altri articoli in Garfagnana

mercoledì, 14 luglio 2021, 16:47

Prossimo appuntamento 16 e 17 luglio con il Quinteto Astor Piazzolla presso la Fortezza di Mont’Alfonso e la visita diplomatica alla targa del centenario a Massa Sassorosso

mercoledì, 14 luglio 2021, 14:22

Seconda riunione operativa del tavolo della moda presieduto dal viceministro dello sviluppo economico, Gilberto Pichetto, con l'obiettivo definire una nuova politica industriale per un settore strategico per il Paese

mercoledì, 14 luglio 2021, 13:04

E' quanto afferma Raffaele Madeo, portavoce di Tni Italia, associazione che è nata nel marzo 2020 a Firenze, con il nome di Ristoratori Toscana, con l'obiettivo di tutelare le imprese della ristorazione

mercoledì, 14 luglio 2021, 08:42

Il Partito Comunista Italiano – Sezione Lucca e Valdiserchio esprime soddisfazione per l'archiviazione del procedimento di autorizzazione, da parte della regione, per il pirogassificatore alla Kme di Fornaci di Barga

martedì, 13 luglio 2021, 20:04

Sabato 17 luglio la Geo Park Farm di Bosa di Careggine ospita il VII Convegno "Maria Ansaldi", che riprende così il suo regolare corso dopo l'interruzione dello scorso anno per le restrizioni anti-covid. Questa edizione si preannuncia un po' diversa dal solito, non solo per il luogo di svolgimento

martedì, 13 luglio 2021, 19:57

Al via sabato 17 luglio (ore 21) la prima edizione del Graal Cult Fest, un progetto ideato e diretto da Consuelo Barilari. Inaugura la manifestazione Ivano Marescotti, con la presentazione del film Michelangelo. Infinito di Emanuele Imbucci