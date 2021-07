Garfagnana



Prosegue la campagna promozionale dell’ambito turistico della Valle del Serchio

lunedì, 19 luglio 2021, 17:46

Prosegue la realizzazione del materiale per la promozione dell’Ambito Turistico Garfagnana Valle del Serchio che, ormai giunto nel cuore della stagione estiva, si è dotato di strumenti strategici a disposizione non solo di visitatori e turisti ma anche degli operatori che lavorano a vario titolo nel turismo, per condividere le opportunità e gli eventi che il territorio offre nei prossimi mesi.



Facendo propria una tradizione consolidata dell’Unione Comuni Garfagnana, si parte dalla raccolta, via newsletter, delle iniziative in programma sul territorio, condivisa e periodicamente aggiornata con la rete di operatori dell’Ambito, per un quadro completo di ciò che ogni giorno è possibile proporre agli ospiti e visitatori del territorio, pensandolo nel futuro come un potente biglietto da visita e di attrazione da distribuire nuovamente presso i punti di informazione e accoglienza turistica.



Oltre alla serie di video tematici disponibili sul canale YouTube ufficiale dell’Ambito turistico e sulla pagina Facebook “Garfagnana Valle del Serchio” ad esso dedicata - da utilizzare in occasione di fiere di settore, all’interno degli uffici turistici, durante la programmazione di spot pubblicitari, oltre che dagli operatori stessi del turismo – la nuova destinazione turistica in costruzione, dal patrimonio storico dei borghi ai sapori delle eccellenze locali, dalle grandi risorse naturalistiche dei parchi, della montagna e delle vie d’acqua alle attività outdoor che è possibile praticare sul territorio, sarà inoltre fruibile attraverso la mini-guida pieghevole in lingua italiana e inglese, selezionate dall’Ambito grazie alla collaborazione di tutti i sindaci che hanno segnalato le loro priorità in termini di promozione. La pubblicazione - come afferma il Presidente dell’Ambito Garfagnana Valle del Serchio Andrea Tagliasacchi - concentrata sulle principali attrazioni del territorio, è corredata da alcune delle immagini più suggestive dell’archivio di Ambito, realizzato durante la campagna fotografica che ha previsto la copertura dei principali attrattori dei 19 comuni aderenti.

La distribuzione è in corso e le mini guide sono disponibili:



- per gli operatori dell’area Garfagnana presso l’Ufficio IAT Garfagnana dell’Unione Comuni Garfagnana in Piazza delle Erbe, 1 - 55032 – Castelnuovo di Garfagnana

- per gli operatori dell’area Media Valle del Serchio presso gli uffici d’informazione presenti nei Comuni componenti (nel caso di Coreglia Antelminelli e Pescaglia presso gli uffici comunali)

Per contattare l’Ufficio di Ambito Turistico: Dott.ssa Martina Moriconi – Responsabile dell’Ambito - ambitoturistico@ucgarfagnana.lu.it – tel. 0583 644911 / Dott.ssa Claudia Meconi – referente Area Media Valle del Serchio ambitoturistico@ucgarfagnana.lu.it – tel. 0583 88346.