Garfagnana



Puppa (Pd): "Ecco i soldi per l'emergenza neve e altri finanziamenti importanti per le nostre comunità"

venerdì, 30 luglio 2021, 16:56

«Con la variazione di bilancio in approvazione oggi in Consiglio regionale rispettiamo un impegno preso con le amministrazioni locali ed i cittadini: ci sono 6,2 milioni in favore dei Comuni delle province di Lucca e Pistoia che hanno dovuto affrontare ingenti spese per i danni causate delle nevicate di inizio anno, soldi che si aggiungono ai fondi ricevuti dal governo nazionale e che rappresentano una risposta importante per la Garfagnana e la Media Valle del Serchio. I Comuni avevano sollecitato con forza un intervento diretto della Regione, abbiamo seguito molto da vicino la questione e voglio infine ringraziare l'assessora Monni ed il presidente Giani per la sensibilità che hanno dimostrato nel farsi carico delle nostre richieste. Voglio aggiungere che oltre ai soldi per l'emergenza neve, sempre con la variazione di bilancio, abbiamo raddoppiato il fondo per la montagna, che passa a 1 milione di euro. Inoltre è previsto il finanziamento di una delle misure che riteniamo essenziali affinché anche le aree disagiate possano cogliere le opportunità del Recovery fund e della programmazione dei fondi europei. Infatti, con questa variazione, ci sarà 1 milione di euro per il sostegno al fondo per la progettazione dei Comuni disagiati. Ascoltando le richieste dei Comuni, la Regione porterà da 3 a 5 anni i tempi per il rimborso delle quote. Stiamo lavorando anche ad un'ulteriore misura speciale per il sostegno alla progettazione degli enti locali, ancora più ingente come importo. Infine ci sono 380mila euro per il finanziamento di tutte le richieste del bando per gli investimenti delle imprese del settore neve, visto che il milione di euro stanziato qualche mese fa non era stato sufficiente. Sempre sul comparto neve la Regione ha stanziato, nel suo bilancio 2021, 800mila euro. Sono tutte ottime notizie, fatti concreti e utili per le comunità della Garfagnana e della Valle del Serchio».

Così Mario Puppa, consigliere regionale del PD e componente della Commissione Aree Interne, illustra i provvedimenti che interessano la Garfagnana e la Media Valle contenuti nella variazione del bilancio regionale.