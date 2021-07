Garfagnana



'Referendum Giustizia', successo per i gazebo Lega

sabato, 3 luglio 2021, 18:11

Successo per i due gazebo in Mediavalle e Garfagnana organizzati dalla Lega per l'iniziativa nazionale di raccolta firme "Referendum Giustizia".



"Ci tengo a ringraziare - esordisce il commissario di sezione Lega Salvini Premier Luigi Pellegrinotti - i responsabili delegati delle due aree Mediavalle e Garfagnana, i consiglieri comunali, i militanti e i sostenitori che si stanno impegnando nel portare avanti questa iniziativa diretta a riformare una giustizia che dia certezza della pena, ponga fine alle spartizioni politiche nei tribunali, riconosca la responsabilità dei giudici che, in caso di errori debbano pagare come tutti i cittadini".



"Serve una giustizia più vicina - incalza il commissario Pellegrinotti -, ma soprattutto più al servizio del cittadino e meno burocratica. Da lunedì i sei moduli saranno presenti in tutti i comuni della Mediavalle e Garfagnana e tutti i cittadini potranno andare a firmare negli uffici preposti del proprio comune. La Sezione Mediavalle e Garfagnana sta cercando di organizzare altri Gazebo sul territorio per esser ancora più vicini alle persone. Il nostro slogan è #fralagenteperlagente. Ad oggi non posso che reputarmi soddisfatto per l'iniziativa, molta partecipazione ai gazebi e molte le firme raccolte, segno che la voglia di cambiare è ancora forte".



"Ricordo a tutta la cittadinanza - conclude - che i sei quesiti riguardano: l'elezione del Csm, la responsabilità diretta dei magistrati, l'equa valutazione dei magistrati, la separazione delle carriere dei magistrati, i limiti agli abusi della custodia cautelare e infine l'abolizione della legge Severino".