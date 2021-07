Garfagnana



Seminario del movimento lavoratori di 'Azione Cattolica' a Corfino

martedì, 6 luglio 2021, 08:40

In vista della tanto attesa conclusione del lungo periodo di pandemia, si rincorrono e si accavallano dubbi e domande sul futuro di ciascuno di noi e del nostro vivere sociale. È chiaro a tutti che molte cose sono cambiate, ma la voglia spasmodica di tornare alla normalità, ci fa dimenticare che nel mondo di certezze che ci eravamo costruiti, le domande era state soppiantate dalle risposte. Oggi scopriamo che per ripartire, abbiamo bisogno di ritrovarci in presenza, di tornare a socializzare, ma soprattutto di ritornare a confrontarci sul da farsi, di chiederci cosa vogliamo fare del futuro nostro e dei nostri figli, di raccordarci sull’utilizzo delle piccole e grandi risorse di cui dispone il nostro bellissimo Paese.

Il Campo-Scuola di formazione sul tema 'Lavoro e ecologia integrale', che si svolgerà a Corfino presso l’Hotel Panoramico da venerdì 9 a domenica 11 luglio, si prefigge di aprire un dibattito, di sollevare tutte le domande, anche quelle sopite o inascoltate, nel tentativo di coinvolgere l’intera comunità nella ricerca di proposte concrete, idee realizzabili, progetti compatibili, di recupero, valorizzazione e rilancio di tutte le risorse disponibili sul territorio, per ridare speranza e vitalità ai nostri paesi e ai nostri giovani.

L’evento, organizzato dal Movimento Lavoratori di Azione Cattolica, in collaborazione con l’Ufficio di Pastorale Sociale e del Lavoro, coinvolge in particolare i giovani animatori del Progetto Policoro ed è aperto a tutti.

Chi desidera partecipare ad uno più degli incontri è invitato a compilare la scheda di iscrizione indicando l’orario di presenza, al fine di offrire una composta organizzazione senza assembramenti.

Nel corso dei tre giorni saranno presenti anche autorità civili e istituzionali, il sabato pomeriggio sarà presente anche il vescovo di Lucca mons. Paolo Giulietti.