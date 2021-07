Settimo convegno "Maria Ansaldi" a Bosa di Careggine

Altri articoli in Garfagnana

martedì, 13 luglio 2021, 19:57

Al via sabato 17 luglio (ore 21) la prima edizione del Graal Cult Fest, un progetto ideato e diretto da Consuelo Barilari. Inaugura la manifestazione Ivano Marescotti, con la presentazione del film Michelangelo. Infinito di Emanuele Imbucci

lunedì, 12 luglio 2021, 22:55

Domenica 18 luglio Castiglione di Garfagnana celebra i 100 anni dalla nascita di Astor Piazzola con un concerto organizzato dall'associazione Pro Loco di Castiglione che si terrà alle ore 21.15 nella piazza del comune

lunedì, 12 luglio 2021, 19:21

A Corfino, la presenza maestosa delle Alpi Apuane ha fatto da sfondo e da tema al ricco e intenso confronto fra i partecipanti al campo scuola di formazione organizzato dal Movimento Lavoratori di Azione Cattolica in collaborazione con l’Ufficio di Pastorale del Lavoro

lunedì, 12 luglio 2021, 18:12

Il soccorso alpino e speleologico toscano sta intervenendo sul Monte Pizzo d’Uccello (Alpi Apuane) per soccorrere una cordata di due alpinisti in difficoltà sulla via Oppio Colnaghi. Uno di loro è caduto ma fortunatamente le sue condizioni sembrano buone

lunedì, 12 luglio 2021, 15:23

La presentazione di una biografia bestseller finalmente tradotta in italiano. Un concerto speciale suddiviso in più tappe. Astor Piazzolla è tornato a Massa Sassorosso - frazione di Villa Collemandina - dopo le celebrazioni per il centenario della nascita dello scorso 11 marzo

lunedì, 12 luglio 2021, 00:15

I ragazzi di Roberto Mancini, con il ghivizzanese Giovanni Di Lorenzo ancora una volta impiegato per tutti i 120 minuti, sono stati dei veri e propri leoni di Wembley. Valle del Serchio in festa. Foto e video