Garfagnana



Simonini: "Bene il via libera della provincia alla ricostruzione del ponte della Tambura"

venerdì, 16 luglio 2021, 10:11

Il coordinatore provinciale di 'Cambiamo!', Simone Simonini, esprime soddisfazione per il via libera della provincia alla demolizione e ricostruzione del ponte della Tambura di Vagli Sotto, un progetto da 2.3 milioni di euro.



"Finalmente la popolazione di Vagli e le aziende operatrici nel settore lapideo, avranno di nuovo la sua naturale viabilità" ha dichiarato Simonini.



"Ricordo ancora - ha incalzato Simonini - gli attacchi ricevuti dalla precedente amministrazione dopo il mio interessamento, tramite puntuali interrogazioni in consiglio provinciale, risultate poi efficaci per la sicurezza di tutti. Un lavoro che al contrario non volle mai andare contro cittadini, lavoratori ed ente comunale, anzi piuttosto a darne tutela, pur consapevolmente che la chiusura avrebbe causato molti disagi. Adesso, finalmente, si attende solo l'inizio dei lavori che si spera arriveranno quanto prima, insieme al completamento stesso del manufatto".



"Dal mese di agosto infine - ha concluso Simonini -, saremo nuovamente attivi sulla fragile viabilità della Garfagnana grazie all'ingresso in consiglio provinciale di Melania Ferrari, che porterà sicuramente avanti anche le pratiche da me lasciate in sospeso dopo la mia uscita".