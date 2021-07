Garfagnana



Simonini: "Covid in Valle, la situazione sta sfuggendo di mano"

mercoledì, 28 luglio 2021, 14:42

L'esponente di 'Cambiamo!", Simone Simonini, si dice fortemente preoccupato sull'andamento dei contagi in Valle del Serchio e porta alla luce il problema dei 'silenziosi'.



"In questi giorni - esordisce simonini -, i contagiati "ufficiali" da covid, anche in Valle del Serchio stanno tornando a salire in maniera esponenziale. A destare però preoccupazione è tutta una parte silente, che per non rischiare quarantene o protocolli da seguire, evita di adottare misure preventive in attesa che l'amico/a di turno abbia sviluppi sulla positività o meno al covid".



Secondo Simonini: "Sembrerebbe che le strutture private, in questi giorni, siano oberate da richieste di tamponi rapidi, in attesa che molti abbiano chiarezza su cosa sia meglio fare. Mi spiego meglio, dopo alcuni focolai, innescati evidentemente da labili accorgimenti, anche banali a contrasto del covid, sono in molti quelli che preferiscono non auto-isolarsi o dichiarare di aver avuto contatti a rischio nei giorni precedenti".



Sempre secondo Simonini: "La situazione sta sfuggendo di mano, in quanto sta venendo meno il senso di responsabilità individuale per mere motivazioni, quali ad esempio quella di non perdersi le vacanze di agosto. Comportamenti che sicuramente avranno un impatto importante sull'aumento dei contagi nelle prossime settimane, esponenendo sicuramente tutti a maggiori restrizioni sulla mobilità".



"Dobbiamo - conclude Simonini - fare tutti la nostra parte con senso di responsabilità, perché anche al tempo del Covid, non c'è niente che non possiamo fare se prestiamo un minimo di attenzione".