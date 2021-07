Soccorsa un'escursionista sul Monte Prana

Altri articoli in Garfagnana

domenica, 18 luglio 2021, 19:45

In provincia di Lucca oggi (18 luglio) si registrano 33 nuovi casi di contagio. Tre in Valle del Serchio: 2 a Borgo a Mozzano e 1 a Gallicano

sabato, 17 luglio 2021, 12:59

Il sindaco di Castiglione di Garfagnana Daniele Gaspari è risultato positivo al covid-19: la notizia è stata diffusa tramite la pagina social del comune garfagnino ed è stata confermata dallo stesso primo cittadino, da noi raggiunto telefonicamente

sabato, 17 luglio 2021, 12:44

Il sindaco di Lucca Tambellini, l’assessore regionale Baccelli, il consigliere provinciale Menchetti, l’assessore di Viareggio Meciani e il commissario della CCIAA Bartoli, si sono confrontati con riconfermato presidente provinciale Cna Andrea Giannecchini e il presidente regionale Cna Luca Tonini

sabato, 17 luglio 2021, 11:42

In provincia di Lucca oggi (17 luglio) si registrano 29 nuovi casi di contagio da Covid-19. In Valle del Serchio: 1 Castiglione di Garfagnana, 1 Fosciandora

venerdì, 16 luglio 2021, 20:21

Dopo il ripristino del "primo itinerario", della durata di un'ora, riaperto al pubblico a partire dal 26 aprile dopo la lunga chiusura dovuta al Covid, è di nuovo possibile visitare anche il "secondo itinerario" (durata due ore) che si spinge fino al fiume sotterraneo, ed il "terzo itinerario" (visita completa...

venerdì, 16 luglio 2021, 17:08

Anche questo weekend la Lega scende in piazza con i suoi gazebo per raccogliere le firme per la riforma sulla giustizia. Lo ricorda il commissario provinciale Riccardo Cavirani