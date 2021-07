Garfagnana



Studenti imparano manovre salvavita nell’anno di pandemia

venerdì, 2 luglio 2021, 21:54

“Durante l’anno scolastico pandemico 2020/2021, 27 docenti istruttori su 45 iscritti al nostro centro di formazione, hanno istruito in autonomia, a scuola e nelle loro aule, oltre 5300 loro alunni” – racconta entusiasta Stefano Ungaretti, presidente dell’ associazione di volontariato "Mirco Ungaretti Odv" di Guamo.



“Abbiamo inviato al MIUR il risultato del lavoro che i docenti stavano svolgendo già al primo quadrimestre, in quanto ci siamo resi conto che il modello Ungaretti, (battezzato in memoria di mio fratello Mirco, morto per arresto cardiaco nel sonno all'età di 33 anni) stava funzionando bene da solo. Pochi stavano facendo lo stesso lavoro che in questi anni abbiamo portato avanti con tutti i volontari e le associazioni amiche nelle scuole, grazie all'aiuto dei docenti istruttori".



Maestre, insegnanti e professori delle scuole secondarie della provincia di Lucca, hanno seguito un percorso formativo, realizzato in collaborazione con il Provveditorato agli studi di Lucca Massa e Carrara e il 118 locale. Il corpo docente è stato quindi seguito nel percorso formativo dai volontari dell'associazione, istruiti dal personale sanitario della Centrale Operativa 118 Alta Toscana, da “Irc” (Italian Resuscitation Council) che ne ha condiviso anch'essa i risultati, da Progetto Vita, con il quale da anni collaboriamo e ne condividiamo gli obiettivi, e dalla neo infermiera Giovanna Napolitano, la quale ha scelto come tesi di laurea il progetto dell'associazione di cui da anni fa parte.



"Un ringraziamento particolare va alla dottoressa Donatella Buonriposi, dirigente del provveditorato agli studi di Lucca e Massa Carrara” – aggiunge Ungaretti. "Grazie a lei, al professor Oliva e ai vari collaboratori, abbiamo potuto sensibilizzare tutte le dirigenze scolastiche della provincia di Lucca e a loro volta, a cascata, tutti i docenti.



Questi alcuni numeri relativi al lavoro svolto dai docenti istruttori nell’anno scolastico 2020/2021:

• Scuola media "Carducci", 590 studenti in 2 ore di lezione;

• Scuola primaria Massa Macinaia, 37 studenti con 2 ore di lezione;

• Liceo classico "Macchiavelli", 136 studenti certificati al BLSD;

• Ipsia "Giorgi", 150 studenti certificati al BLSD;

• Isi "Marconi" di Viareggio, 36 studenti in 4 ore di lezione;

• Ic Lucca 5, scuola secondaria primo grado di Ponte a Moriano, 250 studenti in 2 ore di lezione;

• Itis "Fermi", 915 studenti formati con lezioni di 2 ore, 5 ore ed esami di maturità con la materia BLSD;

• Scuola secondaria Torre del Lago, 70 studenti con lezioni da 2 ore;

• Isi "Pertini", 191 studenti formati al BLSD, più esami di maturità con BLSD;

• Ic secondaria di primo grado di Pietrasanta, 210 studenti con lezioni da 2 ore;

• Ic Isi Barga, 514 studenti con lezione di 2 ore e formazione di tutte le quinte con BLSD;

• Liceo Lido di Camaiore, 102 studenti con lezioni da 2 ore;

• Liceo artistico "Passaglia", 30 studenti con lezione Blsd certificati;

• Isi Garfagnana, 222 studenti formati con lezioni BLSD certificati insieme a molti docenti della scuola;

• Scuola secondaria di primo grado "Piaggia" Capannori, 370 con lezioni da 2 ore;

• Liceo "Vallisneri", 529 studenti formati con lezioni BLSD certificati;

• Isi "Civitali/Paladini" Lucca, 328 studenti certificati BLSD più esami di maturità;

• Itic "Benedetti" Porcari, 259 studenti formati con lezioni da 2 ore e certificati;

In totale sono stati impartite, gratuitamente, lezioni di 2 ore a ben 4069 studenti e 1257 attestati rilasciati agli studenti delle classi quinte tramite il centro di formazione Mirco Ungaretti.



Da annoverare anche che in alcune scuole, gli esami di terza media sono stati sostenuti con relazioni e tesine contenenti le manovre salvavita richieste e volute proprio dagli stessi studenti, entusiasti di quanto appreso durante l'anno.