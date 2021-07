Temporali forti, codice giallo sull’Appennino

Altri articoli in Garfagnana

giovedì, 1 luglio 2021, 12:40

Con una lettera indirizzata a Poste Italiane, il primo cittadino di Castiglione di Garfagnana, Daniele Gaspari, ha richiesto la riapertura a tempo pieno dell'ufficio postale del capoluogo

giovedì, 1 luglio 2021, 12:34

Il commissario della Lega Mediavalle Garfagnana, Luigi Pellegrinotti, congiuntamente ai delegati Cipriano Paolinelli per la Mediavalle e Pierluigi Grandini per la Garfagnana, annuncia alla cittadinanza l'inizio di un percorso di lavoro, di crescita e di opposizione

giovedì, 1 luglio 2021, 12:31

Tre bandi per la ripartenza. “Lavoro+bene comune per nuove assunzioni”, “Infrastrutture e dotazioni strumentali” e “Interventi su Beni Culturali” sono infatti i bandi che consentiranno alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca di erogare sul territorio risorse per 5 milioni di euro tra 2021 e 2023

giovedì, 1 luglio 2021, 12:17

Variante Delta e quarantena obbligatoria "bloccano" i turisti inglesi ed americani. Non li vedremo, almeno non nell'immediato, e mancheranno molto all'indotto turistico della Garfagnana e della Valle del Serchio, i sudditi della regina Elisabetta

giovedì, 1 luglio 2021, 12:14

Nel caso delle aziende della provincia di Lucca, i cui addetti costituiscono il 40% del totale del comprensorio apuo-versiliese, è soprattutto l'export a segnare il passo, con i dati del primo trimestre 2021 che registrano ancora un pesante -34,1% rispetto allo stesso periodo del 2020

mercoledì, 30 giugno 2021, 15:24

Il gruppo di minoranza 'Uniti per Gallicano' torna all'attacco del sindaco David Saisi e della sua giunta a proposito stavolta dei corsi estivi