Tiziana Alterio e il Dio vaccino: “Non sono negazionista. Giro l’Italia per raccontare il nuovo business”

giovedì, 22 luglio 2021, 08:39

di simone pierotti

La giornalista di inchiesta Tiziana Alterio sta girando il paese per parlare del suo ultimo libro inchiesta, dal titolo “Il Dio vaccino”. Titolo eloquente, un libro o meglio un viaggio, come preferisce definirlo l’autrice, alla scoperta dei vaccini e di cosa c’è dietro. Abbiamo incontrato l’Alterio a Gallicano in occasione di uno dei tre incontri toscani.

Il tour del “Dio vaccino” ha preso il via lo scorso mese e si concluderà a settembre, senza tregua: da dove nasce il successo del libro? “Sottolineo che le richieste delle serate partono da cittadini: io non ho fatto nulla, ho solo detto di volere uscire fuori dal virtuale e dalla tecnologia a cui piano piano vogliono abituarci per incontrare la gente. Ho lanciato la proposta di fare questo tour per il paese per raccontare quello che avevo scoperto svolgendo la mia inchiesta sui vaccini. I cittadini si sono spesi in maniera incredibile, con sale gremite, c’è un grande desiderio di conoscere e capire”.

Dove è possibile acquistare il libro?



“Il libro si trova solo su canali online, non nelle librerie perché è un libro indipendente: su amazon il libro è al primo posto dei bestseller, superando perfino il libro di Renzi e questo mi inorgoglisce!”.

Come è nato il contatto con l’associazione di Leonardo Mazzei che organizza oggi?



“Faccio parte della “Marcia della Liberazione” e del “Fronte del Dissenso” e Leonardo Mazzei è un compagno di viaggio in questa avventura iniziata l’anno scorso. La “Marcia della Liberazione” è un movimento di cittadini nato dal basso ed è un cammino che sta cercando di portare unità tra i vari movimenti che stanno resistendo in questo momento storico particolare”.

Il libro parte da un interrogativo, quale?

“Il punto di partenza è una domanda, chi c’è dietro i vaccini? Chi ci sta guadagnando? Mi sono fatte altre domande semplici, per esempio i governi sono liberi di tutelare il bene collettivo o hanno le mani legate? Ho seguito un filo conduttore, un metodo, quello dei soldi, come ci ha insegnato Giovanni Falcone. Ho seguito i soldi e ho cercato di districarmi nel complesso mondo della finanza, i grandi fondi di investimento americani che sono gli azionisti maggiori dei vaccini. L’OMS è un’istituzione indipendente o ha relazioni economiche e finanziarie con Big Pharma? Ebbene, dagli anni 90 si è totalmente aperta ai privati. Oggi il primo finanziatore dell’Oms è la fondazione di Bill e Melissa Gates. Viviamo un momento della storia in cui il pubblico è stato completamente mangiato dal privato, ovvero la finanza internazionale a cui interessa solo massimizzare i profitti e non la salute dell’umanità. I vaccini sono uno strumento politico ed economico”.

Oltre a porre interrogativi, proviamo a dare risposte: come ne usciamo?

“Siamo in un momento in cui siamo attaccati nelle nostre libertà. Siamo in presenza di una nuova guerra, dove è difficile vedere il nemico ma se iniziamo a parlare di guerra iniziamo a capire. Come se ne esce? Intanto risvegliandosi e capendo chi c’è dall’altra parte e quale è l’obiettivo, ovvero quello di renderci sempre di più consumatori perfetti, ieri di prodotti, oggi di vaccini. Dobbiamo diventare cittadini consapevoli, dobbiamo fare resistenza come i nostri nonni difendevano la libertà degli italiani contro i nazi fascisti. I tempi saranno lunghi, l’obiettivo è quello di prolungare questo stato, tra terza e quarta dose, green pass, ecc…”.

Lei può essere definita una negazionista?

“Assolutamente no, evito questa dialettica, io ho solo cercato di spiegare i fatti partendo da fonti sicure e non parlo di medicina ma di affari e di business. Io riconosco il virus, ma esistono le cure, tuttavia le cure anche domiciliari sono contrastate da questo governo che porta avanti il protocollo ufficiale della vigile attesa e della tachipirina, che molti morti ha fatto”.

Quindi la nuova religione intoccabile è il vaccino?



“Esatto, la scienza è diventata un dogma, una religione e non può essere messa in discussione, vengono scelti determinati medici dai Governi, e al di fuori di questo cerchio tutte le altre posizioni sono tacciate come negazionisti”.

Politicamente è schierata? Ho letto di collegamenti con il M5S.

“Ero candidata alle elezioni europee con il M5S ma già quella campagna elettorale è stata per me molto faticosa e sono contenta di non essere stata eletta. Dopo tutte le giravolte fatte dal movimento io sarei scappata dopo poco tempo. Si fa politica anche facendo il lavoro giornalistico e raccontando la verità”.