Garfagnana



Tommaso Teora omaggia San Pellegrino in Alpe con i suoi scatti

giovedì, 29 luglio 2021, 08:38

Da ieri, nella sala da pranzo del ristorante "L'Appennino" a S. Pellegrino in Alpe, sono esposte una serie di fotografie di S. Pellegrino e dintorni, di Tommaso Teora. L'esposizione racchiude una serie di scatti effettuati negli anni precedenti.



"Un posto bellissimo - spiega Teora -, direi incantevole, dove il profilo delle Apuane si staglia nel cielo, dove si possono ammirare tramonti bellissimi, dove d'inverno i paesaggi innevati danno luce e speranza. Lassù, l'incantesimo delle quattro stagioni dà un senso alla vita. Fa capire quanto è bello vivere, vedere, ascoltare, e... fotografare! Sono un gran frequentatore di S. Pellegrino e, ogni qual volta che me ne torno a casa, capisco di aver sfruttato bene il mio tempo. Lassù, in quella bellissima sala da pranzo del ristorante "Da Pacetto", ho collocato una ventina di foto di quei luoghi incantati, scattate in questi ultimi vent'anni. Se qualcuno vorrà vedere questa piccola mostra, potrà chiedere ai proprietari del ristorante, che si sono dimostrati disponibili e gentili e che ringrazio".